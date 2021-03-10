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Совмин Беларуси назначил ответственных по исковому заявлению литовской Modus Grupe

10.03.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин Беларуси определил представителей правительства, которым придется защищать позицию власти при рассмотрении дела по исковому заявлению литовских компаний «Pavilniu saules slenis 14» и «Modus grupe» в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Всемирного Банка.

«Определить Министерство экономики совместно с Минским горисполкомом в качестве представителей Правительства Республики Беларусь...», - говорится в постановлении №132 от 5 марта 2021 года.

Оплата расходов возложена на Мингорисполком.

Исковое заявление литовских компаний зарегистрировано в арбитраже Всемирного банка 8 января 2021 года. Рассматривать дело будет британский арбитраж в Вейле (Танбридж-Уэллс). Ответчиками по иску указаны президент и премьер Беларуси, Мингорисполком.

Исковое заявление подано в отношении проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Суть спора не раскрывается. На рассмотрение подданных документов и подготовку процесса потребуется значительное время, до нескольких лет.

Последнее упоминание в прессе о строительстве гостиницы сделано гендиректором аэропорта Вячеславом Хоронеко в сентябре 2020 года. Тогда он рассказал, что удалось найти инвестора для начала строительства гостиницы в 2021 году.

«Modus grupe» при поддержке ЕБРР строит и эксплуатирует в Беларуси биогазовые установки. Входящее в группу ООО «Модуспарк» эксплуатирует парковки в центре Минса и торговых центрах. В группу входит беларусский дилер BMW ООО «Автоидея». Судя по публикациям в СМИ, «Modus grupe» тесно связана с бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом. В сентябре 2016 года сын Кубилюса Витаутас был назначен на должность члена совета наблюдателей компании.

В настоящее время в арбитраже Всемирного банка рассматривается исковое заявление владельца Дельта-Банка Николая Лагуна к Республике Беларусь. Исковое заявление компании Delta Belarus Holding BV было зарегистрировано 22 марта 2018 года. Рассмотрение дела началось в 20 числах января 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Совмин Беларуси определил представителей правительства, которым придется защищать позицию власти при рассмотрении дела по исковому заявлению литовских компаний...
 
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