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Вот это поворот! Здание жлобинской милиции хотят отремонтировать на деньги Евросоюза
Источник материала: Партизан
Подрядчика по ремонту здания отделения милиции ищут в Жлобине. В тендере говорится, что оплачивать ремонтные работы будет Евросоюз.
Как
Анна Цыганова, представляющая эту организацию, сообщила: "Название объекта в тендере указано согласно свидетельству о государственной регистрации. Здание принадлежит транспортной милиции. После проведения ремонта здесь будет располагаться бизнес-инкубатор".
Эта инициатива в 2019 году участвовала в конкурсе "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемом Евросоюзом. Жлобинский проект был единственным из Гомельской области, кто получил поддержку на конкурсе.
Согласно проекту, здание станет офисным помещением, где молодые предприниматели смогут получить образовательные, бухгалтерские, консалтинговые и юридические услуги.
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Подрядчика по ремонту здания отделения милиции ищут в Жлобине. В тендере говорится, что оплачивать ремонтные работы будет Евросоюз.
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