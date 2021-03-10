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В Госдуме России обсудят кандидатуру нового посла в Беларуси

10.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду обсудит кандидатуру нового посла в Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете.



Источник также подтвердил, что на должность главы дипмиссии в Минске рассматривают Евгения Лукьянова, нынешнего посла России в Латвии. Ранее о таком назначении сообщал "КоммерсантЪ". Издание утверждало, что кандидатура якобы уже согласована между официальным Минском и Москвой.

В настоящее время российскую дипмиссию в Минске возглавляет Дмитрий Мезенцев. Однако в середине февраля ресурс РБК писал о том, что Мезенцева могут сделать госсекретарем Союзного государства. Нынешнему главе исполкома СГ Григорию Рапоте исполнилось 77 лет, и он намерен уйти в отставку.

О потенциальном новом после России в Минске известно, что ему 69 лет. Он карьерный дипломат, работал еще в МИД СССР. Также имеет опыт работы в банковской сфере и в сфере безопасноти. В 2012-2016 занимал должность заместителя Секретаря Совбеза Российской Федерации. Последние четыре года возглавлял дипмиссию в Латвии.
 
Теги: Минск
 
 
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Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду обсудит кандидатуру нового посла в Беларуси,...
 
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