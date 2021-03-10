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«Когда существует такая преемственность между отцом и сыном, это может вызывать пересуды в таких организациях, как МОК»

10.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на решение МОК не признавать избрание Виктора Лукашенко на пост руководителя НОК Беларуси.



«Это продолжение давления на Беларусь. Когда существует такая преемственность между отцом и сыном, это может вызывать пересуды в таких организациях, как МОК. И, к сожалению, МОК может за это дисквалифицировать НОК Беларуси, увидев давление со стороны власти. И тогда страна будет выступать без флага и гимна. Беларусам нужно быть аккуратнее. Возможно, МОК считает, что он на этой должности не добровольно.

Может, Виктор Лукашенко и замечательный человек и организатор, который хочет развивать спорт в своей стране. И его поставили не по причине того, что его отец президент. Где эту грань найти? Это очень непросто на самом деле. Видимо, МОК здесь увидел определенную предвзятость или сфабрикованность ситуации.

Но вопрос в том, что есть президенты олимпийских комитетов других стран, члены МОК — царствующие персоны. Нормально же. Они к этому спокойно относятся. Тут же тоже можно предъявить претензии, но никто же этого не делает. Они же тоже там не случайно», — сказала Журова.
 
 
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на решение МОК не признавать избрание Виктора Лукашенко на пост...
 
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