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"Лукашенко. Золотое дно": Обсуждают ли чиновники богатство Лукашенко?

10.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-чиновник Администрации президента: Сотрудники Администрации не обсуждали богатство Лукашенко. На обсуждение этого негласный запрет "Возможно, потому, что это считается нормальным".

"Лукашенко. Золотое дно": Обсуждают ли чиновники богатство Лукашенко?
фото из открытого доступа
 Схемы владения имуществом у руководителей Беларуси и России — они одинаковые или разные? Где лежат деньги Лукашенко? Какой будет реакция чиновничества на ленту "Лукашенко. Золотое дно".

Эти темы в эфире "Свободы" обсудили члены Народного антикризисного руководства, бывшие сотрудники Администрации президента Беларуси Артем Проскалович и Анатолий Котов. 

Котов
 
 • Обсуждали чиновники в администрации резиденцию на улице Карла Маркса, что непригодна она для международных встреч, так как это такое целиком советское здание, и антураж внутри там соответствующий.

  • Иностранные гости, кроме китайцев, были удивлены интерьерами

  • Сравнивать, у кого сколько резиденций, среди чиновников не принято

  • Считалось, что все это принадлежит государству

  • Путило хорошо указал, что принадлежность этого имущества государству - чисто формальная

  • В Украине по закону президент, который уходил с должности, получал в пожизненное владение одну из государственных резиденций

  • Если Лукашенко уйдет с должности, ничто не запретит парламенту принять закон, согласно которому 12 из 18 резиденций переходят в частную собственность экс-президента

  • Это схема приватизации, когда устанавливается бесполетная зона над частными резиденциями

  • Это мы увидели и в ленте Навального, и в ленте Путило

  • Путило сказал, что это не последняя лента, позже будет и собственно о деньгах Лукашенко

  • Исследованиями путей этих денег занимаются группы в Беларуси, в России, в Польше

  • Если ты любишь сидеть на золотом унитазе, у тебя золото есть и не только в таком виде

  • Лента Навального вызвала больший резонанс в коридорах белорусской власти, чем вызовет лента Путило, так как ленту Навального более безопасно обсуждать

  • О ленте Путило будут шептаться в коридорах белорусской власти

  • Лента подтолкнет задуматься, а ради чего мы сидим и умираем под стопками бумаг

  • Стереотип о том, что власть у нас бессребреница - его разделяют некоторые даже из тех, кто знает факты. Ведь так комфортнее

Проскалович
 
 • Сотрудники Администрации президента не обсуждали богатство Лукашенко

  • Коллектив в которых работал, были относительно молоды, до 40 лет, там люди не помнили, как жили прежние руководители

  • На обсуждение этого негласный запрет, не принято это обсуждать

  • Возможно, потому, что это считается нормальным

  • Когда Лукашенко уйдет с должности, то из имущества, описанного в ленте Путило, Лукашенко не будет принадлежать ничего

  • Для него нет различия между своим и государственным

  • Фонды президента, стипендии, подарок первокласснику — это же он не из своей зарплаты дает

  • Это Билл Гейтс может заниматься благотворительностью за свой счет

  • А тут бюджетные деньги превращаются в как бы личные

  • Открыты документы, сколько у него резиденций. Но возникает вопрос - а зачем столько?

  • Ответ на вопрос прост - потому что может себе это позволить

  • Если в стране есть бизнесы с эксклюзивными возможностями, это наводит на мысль, что прибыль от этих бизнесов может располагаться за рубежом

  • Я никогда от чиновников не слышал сравнения их статуса и благополучия со статусом и благополучием в других странах

  • Чиновники, которые знают о жизни в других странах, сравнивают жизнь общества в целом, а не свое положение с положением зарубежных коллег

  • Горизонт мечтаний среднего чиновника ограничен нашим "папіцот". И если ты живешь немного лучше, чем "папіцот", то этого уже достаточно.
перевод ex-press.by
 
 
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Экс-чиновник Администрации президента: Сотрудники Администрации не обсуждали богатство Лукашенко. На обсуждение этого негласный запрет "Возможно, потому, что это...
 
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