"Лукашенко. Золотое дно": Обсуждают ли чиновники богатство Лукашенко?

Схемы владения имуществом у руководителей Беларуси и России — они одинаковые или разные? Где лежат деньги Лукашенко? Какой будет реакция чиновничества на ленту "Лукашенко. Золотое дно".





эфире "Свободы" обсудили члены Народного антикризисного руководства, бывшие сотрудники Администрации президента Беларуси Артем Проскалович и Анатолий Котов. Эти темы в"Свободы" обсудили члены Народного антикризисного руководства, бывшие сотрудники Администрации президента Беларуси





Котов

• Обсуждали чиновники в администрации резиденцию на улице Карла Маркса, что непригодна она для международных встреч, так как это такое целиком советское здание, и антураж внутри там соответствующий.





• Иностранные гости, кроме китайцев, были удивлены интерьерами





• Сравнивать, у кого сколько резиденций, среди чиновников не принято





• Считалось, что все это принадлежит государству





• Путило хорошо указал, что принадлежность этого имущества государству - чисто формальная





• В Украине по закону президент, который уходил с должности, получал в пожизненное владение одну из государственных резиденций





• Если Лукашенко уйдет с должности, ничто не запретит парламенту принять закон, согласно которому 12 из 18 резиденций переходят в частную собственность экс-президента





• Это схема приватизации, когда устанавливается бесполетная зона над частными резиденциями





• Это мы увидели и в ленте Навального, и в ленте Путило





• Путило сказал, что это не последняя лента, позже будет и собственно о деньгах Лукашенко





• Исследованиями путей этих денег занимаются группы в Беларуси, в России, в Польше





• Если ты любишь сидеть на золотом унитазе, у тебя золото есть и не только в таком виде





• Лента Навального вызвала больший резонанс в коридорах белорусской власти, чем вызовет лента Путило, так как ленту Навального более безопасно обсуждать





• О ленте Путило будут шептаться в коридорах белорусской власти





• Лента подтолкнет задуматься, а ради чего мы сидим и умираем под стопками бумаг





• Стереотип о том, что власть у нас бессребреница - его разделяют некоторые даже из тех, кто знает факты. Ведь так комфортнее





Проскалович

• Сотрудники Администрации президента не обсуждали богатство Лукашенко





• Коллектив в которых работал, были относительно молоды, до 40 лет, там люди не помнили, как жили прежние руководители





• На обсуждение этого негласный запрет, не принято это обсуждать





• Возможно, потому, что это считается нормальным





• Когда Лукашенко уйдет с должности, то из имущества, описанного в ленте Путило, Лукашенко не будет принадлежать ничего





• Для него нет различия между своим и государственным





• Фонды президента, стипендии, подарок первокласснику — это же он не из своей зарплаты дает





• Это Билл Гейтс может заниматься благотворительностью за свой счет





• А тут бюджетные деньги превращаются в как бы личные





• Открыты документы, сколько у него резиденций. Но возникает вопрос - а зачем столько?





• Ответ на вопрос прост - потому что может себе это позволить





• Если в стране есть бизнесы с эксклюзивными возможностями, это наводит на мысль, что прибыль от этих бизнесов может располагаться за рубежом





• Я никогда от чиновников не слышал сравнения их статуса и благополучия со статусом и благополучием в других странах





• Чиновники, которые знают о жизни в других странах, сравнивают жизнь общества в целом, а не свое положение с положением зарубежных коллег





• Горизонт мечтаний среднего чиновника ограничен нашим "папіцот". И если ты живешь немного лучше, чем "папіцот", то этого уже достаточно.



