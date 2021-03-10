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Мингорисполком оплатит расходы по процессу против правительства Беларуси

10.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко поручил выбрать из служащих Минэкономики и Мингорисполкома представителей интересов правительства Беларуси в суде по рассмотрению иска, заявленного литовскими компаниями UAB PAVILNIỤ SAULĒS SLĒNIS 14 и UAB MODUS GRUPĒ в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Мингорисполком также обязан взять на себя расходы, связанные с защитой интересов Республики Беларусь в рамках судебного процесса.

Ранее сообщалось, что предметом судебного разбирательства стал проект строительства гостиницы. По-видимому, речь идет об отеле возле Национального аэропорта Минск. Суть претензий не раскрывается.

Ответчиками по делу призваны быть белорусский президент, премьер-министр и Мингорисполком.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко поручил выбрать из служащих Минэкономики и Мингорисполкома представителей интересов правительства Беларуси в суде по...
 
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