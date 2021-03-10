Электрокар Kia EV6 на платформе E-GMP: первые изображения

Источник материала: Tut.by

Компания Kia поделилась тизерными изображениями своей первой модели, построенной на модульной платформе E-GMP , которую концерн Hyundai разработал специально для электромобилей.





Новинка Kia, у которой не будет аналога с традиционным ДВС, получит индекс EV6 — и впредь такие незамысловатые обозначения (где EV расшифровывается как Electric Vehicle, а цифра указывает на позиционирование в модельном ряду) присвоят еще шести моделям на электротяге, которые компания собирается вывести на рынок до 2026 года. По всей видимости, EV6 будет представлять собой приподнятый кросс-хэтчбек.





Пока в Kia подтвердили, что EV6 оснастят системой HDA2 (Highway Driving Assist Level 2) — то есть ассистентом движения по магистралям, соответствующей второму уровню автономности. Начиная с 2023 года, электромобили Kia получат более совершенную систему автопилотирования HDP (Highway Driving Pilot). Технические характеристики EV6 пока не раскрыты, но платформа E-GMP подразумевает использование тяговой батареи под полом салона и возможностью зарядки от самых быстрых терминалов (с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 кВт), основного электромотора на задней оси и дополнительного электродвигателя спереди.





Все подробности о EV6 не за горами — премьеру новинки Kia запланировала на первый квартал этого года, то есть целиком машину рассекретят уже в марте.