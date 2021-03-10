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Илон Маск назвал причину взрыва прототипа космического корабля Starship
Источник материала: Tut.by
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Илон Маск объяснил, что двигатель SN10 имел низкую тягу, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака. И из-за удара на скорости 10 метров в секунду сломались опоры и часть «юбки». После этого Маск добавил, что уже готовятся «многочисленные исправления» для испытаний SN11.
Напомним, что примерно неделю назад, 3 марта, Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат)
Через несколько минут прототип взорвался. В трансляции NASA говорится, что причиной взрыва стал «избыток ракетного топлива».
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Напомним, что 3 марта Starship SN10 впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался.
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