ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск назвал причину взрыва прототипа космического корабля Starship

10.03.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал в своем Twitter-аккаунте причину взрыва прототипа космического корабля Starship.

Илон Маск объяснил, что двигатель SN10 имел низкую тягу, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака. И из-за удара на скорости 10 метров в секунду сломались опоры и часть «юбки». После этого Маск добавил, что уже готовятся «многочисленные исправления» для испытаний SN11.

Напомним, что примерно неделю назад, 3 марта, Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат) поднялся в воздух с площадки Бока-Чика (штат Техас), выполнил разворот и начал контролируемое снижение. На высоте нескольких сотен метров ракета запустила двигатели, развернулась ими к земле и села.

Через несколько минут прототип взорвался. В трансляции NASA говорится, что причиной взрыва стал «избыток ракетного топлива».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что 3 марта Starship SN10 впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси происходит ускоренное саморазрушение режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by