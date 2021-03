Илон Маск назвал причину взрыва прототипа космического корабля Starship

Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал в своем Twitter-аккаунте причину взрыва прототипа космического корабля Starship.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.