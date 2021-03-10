Илон Маск назвал причину взрыва прототипа космического корабля Starship

Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал в своем Twitter-аккаунте причину взрыва прототипа космического корабля Starship.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

Илон Маск объяснил, что двигатель SN10 имел низкую тягу, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака. И из-за удара на скорости 10 метров в секунду сломались опоры и часть «юбки». После этого Маск добавил, что уже готовятся «многочисленные исправления» для испытаний SN11.

Напомним, что примерно неделю назад, 3 марта, Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат) поднялся в воздух с площадки Бока-Чика (штат Техас), выполнил разворот и начал контролируемое снижение. На высоте нескольких сотен метров ракета запустила двигатели, развернулась ими к земле и села.

Через несколько минут прототип взорвался. В трансляции NASA говорится, что причиной взрыва стал «избыток ракетного топлива».