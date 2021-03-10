Я плохая мать. Можно ли с этим жить и если да, то как?

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить. Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Недавно на детской площадке я стала невольной свидетельницей довольно типичного диалога двух матерей, дети которых играли поблизости с моим сыном. Скорее даже это был страстный монолог одной из них о том, как правильно она кормит своего ребенка. Много овощей, никакого сладкого, частые конфликты с бабушками, которые пытаются контрабандной пропихнуть в ребенка конфету («потому что ну как же ребенок без сладкого?»), много питьевой воды и никаких компотов, об этом знают даже в саду. Как они выбирают овощи в магазине, как она старается своим примером показывать, что нужно питаться правильно («А папа пусть ест свои сосиски»). Было много подробностей и много осуждения тех родителей, которым «наплевать на детское здоровье», и которые разрешают своим детям есть конфеты, что, естественно, уже вызывает у ее ребенка вопросы.

Я в курсе про вред сахара и про то, как много его содержится в любых готовых продуктах. И мне тоже не нравится, когда на дни рождения дети в группе моего сына приносят в качестве угощения сладости, состав которых не похож на состав чего-то, что можно было бы назвать едой. Но я вожу ребенка вот в этот бесплатный сад, в группу, в которой у него есть свои друзья, и ему там хорошо. Не уверена, что в моей (подчеркиваю, только моей) системе ценностей съеденный раз в месяц шоколадный батончик и регулярный компот важнее, чем его психологический комфорт. А кроме того, я регулярно вижу школьников, которые по дороге домой успевают съесть пакет чипсов и выпить банку газировки. Интересно, много ли родителей верит, что карманные деньги их дети потратили на банан и питьевой йогурт без добавок?



Steven Lasry, unsplash.com

Да, меня очень задел ее страстный монолог. Потому что получилось, что я — плохая мать. А еще потому, что еда — болевая точка. Здоровье, забота о будущем, все вот это вот. Я буду кормить тебя брокколи на пару и у тебя все будет хорошо. Таких болевых точек в материнстве очень много. Грудное вскармливание. Прививки. Закаливание. Раннее развитие. Английский. Я как-то видела одну безумно красивую маму буквально как с обложки журнала, которая в детском магазине вела со своим сыном светскую беседу на английском. Через пару минут мальчик устало вздохнул и на чистом русском сказал: "Мам, я пить хочу и писать, пошли отсюда".

Все эти болевые точки произрастают из одного всеобъемлющего страха: страха быть плохой матерью. Привет, я тоже играю за эту команду. Точнее, играла, и вот уже какое-то время пытаюсь перейти в другую — не ту, которая кормит чипсами три раза в день, а ту, которая понимает, что контроль в родительстве — это иллюзия. Что невозможно не быть иногда плохой матерью. А иногда — хорошей. А иногда — просто быть здесь и сейчас без всякой оценки себя.

Перейти на эту сторону нелегко, потому что нелегко признаться самой себе, что вот здесь я устала и не нашла ничего лучше, чем на автомате вылить на ребенка свою усталость и раздражение. А вот здесь у меня просто не было другого выхода и я сделала то, что сделала. Это просто факт и не нужно его оценивать. Я плохая мать? Я хорошая мать? Какая я?

С появлением ребенка этот вопрос как будто впервые встает перед женщиной в полный рост. И потому, что ей необходимо совмещать огромное количество задач и ролей, и потому, что современное общество предъявляет к ней огромное количество порой противоположных требований. И потому, что, возможно, именно в точке материнства впервые этот вопрос встает со всей отчетливостью: «Кто я такая? Какая я — настоящая?».



Tom Robak, unsplash.com

Ребенок очень быстро разметает всю ту шелуху, которой мы многие годы прикрывали себя в глаза других и в своих собственных. Под этой шелухой скрывалось огромное количество эмоций, которые почему-то было стыдно или не принято проявлять. И вот они перед вами — возможно, впервые за вашу сознательную жизнь. А это испытание не для слабонервных.

Гораздо проще вытеснить свои плохие части в каких-то воображаемых «других» матерей. Которые повышают голос или наоборот, слишком мягко воспитывают; которые упарываются по здоровому питанию для детей или наоборот, пустили это на самотек, которые кормят грудью или кормят смесью. Которые, которые, которые… которые не такие, как я, а значит, можно безболезненно от них отстроиться и вместить в них все мое плохое и страшное: то, на что я боюсь взглянуть в самой себе.

Тут можно остановиться, подышать и поселить в своей голове вот такую мысль: все эти «плохие» матери — это и я тоже.

«Я бы может очень хотела кормить смесью, мне бы так было проще, я бы могла набираться сил и отлучаться из дома, но это сделало бы меня ужасной, ужасной матерью у себя в голове».

«Я бы очень хотела наорать на своего ребенка, потому что у меня совсем, совсем нет сил, но я стисну зубы и буду делать вид, что мой гнев и усталость не такие огромные и испепеляющие».

«Я бы очень хотела расслабиться и перестать контролировать, ест ли мой ребенок шоколад, но это будет означать, что у него есть какая-то независимая, отдельная от меня жизнь, на которую я не влияю, а я не могу отпустить даже часть контроля».



Verne Ho, unsplash.com

Если бы можно было как-то по-настоящему передавать свой опыт, пересаживать его, как помидорную рассаду, я бы с радостью пересадила вот эти всходы:

Я не идеальна.

Никто не идеален.

Во мне есть разные части, как хорошие, так и плохие — и это все я.

Злиться нормально.

Испытывать любые чувства — нормально.

Не нормально не мочь обращаться со своими эмоциями иначе, чем вымещать их на ребенке или ком-то еще.

Мне бывает очень страшно.

Мне бывает очень грустно и одиноко.

Но я не одна, я могу попросить о помощи и это придает мне сил и уверенности.

Я справляюсь.

Никто не знает, как правильно.

Вообще никто.

И если принять этот факт, в нем даже можно найти определенное очарование.