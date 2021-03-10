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Внедорожник Haval H9 тульской сборки получил ряд технических обновлений

10.03.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производство полного цикла флагманского рамного внедорожника H9 на заводе Haval в Тульской области началось в 2019 году, а теперь модель обзавелась рядом усовершенствований и пересмотренным оснащением.


Так, в комплектациях Elite и Premium H9 2021 модельного года получили ряд дополнительных систем для улучшения внедорожных характеристик. Это блокировка переднего дифференциала (в дополнение к блокировке заднего дифференциала, имевшейся ранее) и внедорожный круиз-контроль, позволяющий задать постоянную скорость движения на сложных участках дороги и система помощи при повороте на бездорожье Tank Turn (уменьшает радиус разворота в ограниченном пространстве приблизительно на метр).


Есть изменения и в салоне. Все версии H9 получат мультимедиасистему с более крупным (9 дюймов) экраном и поддержкой Apple CarPlay и виртуальные приборы, а в самой богатой комплектации Premium отделка салона кожей наппа в черном и коричневом исполнении дополнена новым ромбовидным рисунком.


Также обновленный внедорожник оснащается электроусилителем руля, а система предупреждения о выходе из полосы движения дополнилась функцией возврата в полосу. Список электронных ассистентов H9 в исполнении Elite дополнился системой предупреждения об открытой двери и о наезде автомобиля сзади, а в топ-версии Premium еще и системами управления дальним светом и распознавания дорожных знаков.


Благодаря изменению настроек двухлитрового бензинового двигателя мощность была уменьшена с 245 до 218 л. с. (теперь мотор отвечает нормам Евро-6), но крутящий момент увеличился с 350 Нм до 380 Нм. 190-сильный турбодизель объемом 2 л остался прежним, при этом оба мотора H9 идут в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Внешний облик H9 российской сборки остался нетронутым, хотя внедорожник для китайского рынка в 2019 году получил изменения и в экстерьере.

На нашем рынке обновленный H9, как отметили в белорусском офисе Haval, ожидается в конце текущего месяца. Информации о ценах пока нет, но сориентироваться можно по российскому «прайсу» — у соседей стоимость модернизированного внедорожника начинается от 2 620 000 рублей (35 280 долларов по текущему курсу). Топ-версия Premium, которая доступна только с бензиновым мотором, оценена в 2 990 000 рублей (40 250 долларов).

 
 
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Производство полного цикла флагманского рамного внедорожника H9 на заводе Haval в Тульской области началось в 2019 году, а теперь модель обзавелась рядом...
 
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