«Динамо» снова зарубится со СКА, «Барса» не уступит «ПСЖ», Соболенко выиграет в Дубае. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте спортивный журналист Кирилл Клименков восхищается борьбой минского «Динамо» и питерского СКА в плей-офф КХЛ и предсказывает исход пятой встречи команд. Комментатор Владислав Татур позитивно оценил влияние смены руководства «Барселоны» в преддверии ответного поединка с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а наш теннисный эксперт Юрий Михалевич объясняет статус фаворита Арины Соболенко в матче с Анетт Контавейт.

Клименков: Противостояние минского «Динамо» и СКА — самое зрелищное в первом раунде плей-офф КХЛ

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: прошла , не прошла , прошла , Минск и Рига много забьют, «Челси» не уступит «МЮ», Шарангович вернется из «такси». Наши прогнозы">не прошла, прошла .

В этот раз ставит на пятый матч плей-офф Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск, который состоится 10 марта.

— Противостояние минского «Динамо» и питерского СКА остается одним из самых зрелищных в первом раунде плей-офф КХЛ, — напоминает Кирилл. — В трех из четырех матчей команды «пробивали тотал» заброшенных шайб, а четвертая игра оказалась менее результативной только за счет невероятной игры вратарей, но менее динамичной от того она не была.

Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, и есть ощущение, что психологически победителями в Россию едут минчане, добившиеся сатисфакции после скандальной третьей игры. Другое дело, что ультрамотивация может сыграть с ними злую шутку. Команда может элементарно перегореть, а это чревато разгромами, что уже нередко случалось с «зубрами» в других сериях плей-офф.

Настораживает и еще одна тенденция. В своей истории «Динамо» дважды отправлялось на выезд, уступая в серии со счетом 1:3. Оба раза — после крайне эмоциональных четвертых игр. И оба раза это заканчивалось плачевно: в 2015-м минчане были биты «Йокеритом» (1:7), а в 2017-м — «Локомотивом» (1:4). В последнем случае главным тренером был Крэйг Вудкрофт.

Читать прогноз дальше В общем, динамовцам сейчас лучше успокоиться и сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Главный вопрос — будет ли одной из них игра голкипера Доминика Фурха. Чех откровенно неудачно провел два первых матча, немного исправился в третьей и, наконец, показал игру уровня плей-офф в четвертой. Если «зубры» хотят зацепиться за серию, не ограничившись одной победой, то Фурх и дальше должен отбивать по 95% бросков, а не 80−85%, как в первых играх плей-офф со СКА. Что еще тревожит, так это отсутствие травмированных нападающих Брэндона Козуна и Райана Спунера. Победа «Динамо» в понедельник добыта за счет характера, при этом в атаке команда выглядела не столь эффектно, как в предыдущих матчах. В отсутствие лидеров и при не самой яркой игре Роба Клинкхаммера и Зака Митчелла яркий голеодор Шейн Принс смотрелся впереди одиноко.

Фото: hcdinamo.by Как видите, в среду команду Вудкрофта ждет очень непростое испытание. Канадский тренер уверен, что минчане ни в чем не уступают питерцам. Букмекеры, наоборот, не сомневаются в победе СКА. Я тоже склоняюсь к тому, что серия завершится в среду, но привлекательных коэффициентов на это почти нет. В такой ситуации предлагаю поставить на третий период, который, на мой взгляд, останется за «армейцами». При этом не исключено, что за счет шайбы на последних минутах в пустые ворота.

Татур: «Барселона» подходит к ответной игре против «ПСЖ» с новым-старым президентом

Кто: Владислав Татур, спортивный журналист.



Фото из личного архива Владислава Татура

Предыдущая ставка: не прошла , прошла , прошла , прошла , не прошла .

В этот раз ставит на ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона», который состоится 10 марта.

— Прошлая неделя — лучшая для болельщиков «Барселоны» за очень долгое время, — считает Влад. — Во-первых, каталонцы совершили камбэк в ответном полуфинальном матче Кубка Испании — шансы на трофей в сезоне сохраняются. В решающем матче «Барса» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Во-вторых, команда одержала третью победу подряд в чемпионате. Таким образом, подопечные Рональда Кумана идут без поражений в Примере с начала декабря. Отрыв «Атлетико» составляет всего три очка при матче в запасе у мадридцев. В-третьих, а это самое главное, Жоан Лапорта победил на выборах президента клуба, набрав 54,28% голосов, а Лионель Месси впервые оставил свой голос — нет сомнений, что именно за Лапорту.

Для 58-летнего юриста это будет второе пришествие в «Барселону» — такая ситуация в истории клуба произошла впервые за 70 лет. Когда Лапорта принимал «Барсу» в 2003-м, «сине-гранатовые» были в похожем состоянии как на поле, так и за его пределами: команда не добивалась успеха под руководством разных тренеров, финансовое положение клуба было не лучшим, а предыдущий президент покинул позицию по ходу сезона.

Тогда у Лапорты получилось — во многом за счет молодой команды и свежих взглядов на вещи, что заметно выделяло его на фоне более консервативных предшественников. Многие называют тот период в жизни клуба (до 2010 года, когда Лапорта ушел) одним из самых успешных: при нем был куплен Роналдиньо, появился Месси. Жоан здорово угадал с назначением на пост главного тренера сначала с Франком Райкардом, а потом с Хосепом Гвардиолой.

Короче говоря, «Барселона» подходит к ответной игре против «ПСЖ» (кстати, Лапорта планирует ее посетить) в хорошем настроении, не имея при этом много шансов на проход в четвертьфинал, ведь первый матч завершился победой Парижа — 4:1.