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Тест:‌ ‌знаете‌ ‌ли‌ ‌вы,‌ ‌как‌ ‌правильно‌ ‌спать?‌ ‌

10.03.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казалось‌ ‌бы,‌ ‌нет‌ ‌занятия‌ ‌проще‌ ‌и‌ ‌приятнее,‌ ‌чем‌ ‌сон:‌ ‌лег‌ ‌в‌ ‌постель,‌ ‌укутался‌‌ ‌одеялом,‌ ‌полистал‌ ‌напоследок‌ ‌соцсети‌ ‌и‌ ‌уснул.‌ ‌Но‌ ‌уже‌ ‌в‌ ‌этой‌ ‌схеме‌ ‌есть‌ ‌одна‌ ‌ошибка.‌ ‌А‌ ‌чтобы‌ ‌сон‌ ‌был‌ ‌по-настоящему‌ ‌качественным‌ ‌и‌ ‌помогал‌ ‌организму‌ ‌восстанавливаться,‌ ‌нужно‌ ‌учитывать‌ ‌еще‌ ‌с‌ ‌десяток‌ ‌важных‌ ‌нюансов.‌ ‌Вместе‌ ‌с‌ ‌производителем‌ ‌матрасов‌ ‌и‌‌ подушек‌ Ritmo‌ ‌мы‌ ‌придумали‌ ‌тест,‌ ‌пройдя‌ ‌который‌ ‌можно‌ ‌узнать,‌ ‌насколько‌ ‌правильно‌ ‌вы‌ ‌спите.‌ ‌

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