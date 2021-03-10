Источник материала: UDF

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Прайм»

«Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей», — указывает эксперт.

«В любом случае звонок со скрытого номера — потенциальная угроза, поэтому лучше на такие звонки не отвечать», — подытожил эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыт способ обойти «черный список» и дозвониться до абонента Помещение кого-либо в «черный список» на телефоне не гарантирует того, что он не сможет дозвониться до абонента.

Практически у всех операторов сотовой связи есть услуга антиопределитель номера. Как правило, она платная — после её подключения все ваши исходящие звонки будут определяться как звонок с неизвестного номера. Соответственно, система блокировки «черный список» будет пропускать ваш звонок на устройстве того абонента, который вас заблокировал. Другое дело, ответит ли он, но звонок точно пройдет.Для того, чтобы включить антиопределитель номера на IPhone, нужно зайти в настройки устройства, затем перейти в область «Телефон». Далее следует зайти в раздел «Показывать номер» и выключить эту опцию.Аналогичная функция есть и на Android устройствах. Там нужно зайти в общие настройки, потом перейти в «Расширенные настройки», затем в прочих настройках найти пункт «Определение номера», выбрать своего оператора и активировать функцию «Скрывать номер». Однако не все Android-устройства имеют такую опцию, настройки разных моделей могут отличаться друг от друга.Еще несколько лет назад антиопределителями номера активно пользовались мошенники, но сейчас это для них «уже малоактуально, потому что большинство людей разумно на подобные звонки не отвечают». Поэтому мошенники в основном пользуются услугой подмены номера, причём звонить могут даже с номеров ваших знакомых.