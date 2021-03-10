ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Раскрыт способ обойти «черный список» и дозвониться до абонента

10.03.2021 09:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Раскрыт способ обойти «черный список» и дозвониться до абонента
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Если вы добавили каких-то абонентов в чёрный список на телефоне, существует возможность эту блокировку обойти, и речь идет даже не о звонке с другого номера. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей», — указывает эксперт.


Практически у всех операторов сотовой связи есть услуга антиопределитель номера. Как правило, она платная — после её подключения все ваши исходящие звонки будут определяться как звонок с неизвестного номера. Соответственно, система блокировки «черный список» будет пропускать ваш звонок на устройстве того абонента, который вас заблокировал. Другое дело, ответит ли он, но звонок точно пройдет.

Для того, чтобы включить антиопределитель номера на IPhone, нужно зайти в настройки устройства, затем перейти в область «Телефон». Далее следует зайти в раздел «Показывать номер» и выключить эту опцию.

Аналогичная функция есть и на Android устройствах. Там нужно зайти в общие настройки, потом перейти в «Расширенные настройки», затем в прочих настройках найти пункт «Определение номера», выбрать своего оператора и активировать функцию «Скрывать номер». Однако не все Android-устройства имеют такую опцию, настройки разных моделей могут отличаться друг от друга.

Еще несколько лет назад антиопределителями номера активно пользовались мошенники, но сейчас это для них «уже малоактуально, потому что большинство людей разумно на подобные звонки не отвечают». Поэтому мошенники в основном пользуются услугой подмены номера, причём звонить могут даже с номеров ваших знакомых.

«В любом случае звонок со скрытого номера — потенциальная угроза, поэтому лучше на такие звонки не отвечать», — подытожил эксперт.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помещение кого-либо в «черный список» на телефоне не гарантирует того, что он не сможет дозвониться до абонента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внедорожник Haval H9 тульской сборки получил ряд технических обновлений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by