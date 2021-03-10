Хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения в Tesla, тюрьмах, спортзалах

Источник материала: Onliner

Международная группа хакеров взломала камеры наблюдения американского стартапа Verkada. Всего пострадало более 150 тысяч камер, к которым на время у хакеров был доступ.

Эти камеры располагались в самых разных местах: спортзалах, больницах, школах, полицейских участках, тюрьмах, заводах Tesla и даже собственном офисе Verkada. Один из хакеров по имени Тилли Коттманн заявил, что взлом должен был продемонстрировать, насколько легко взломать подобные камеры наблюдения. Также хакеры заявили, что получили доступ к полному видеоархиву записей с камер клиентов Verkada.

В Verkada отметили, что отключили аккаунты администраторов для предотвращения несанкционированного доступа, а заодно начали расследование инцидента.