|
Хакеры взломали 150 тысяч камер наблюдения в Tesla, тюрьмах, спортзалах
Источник материала: Onliner
Международная группа хакеров
Эти камеры располагались в самых разных местах: спортзалах, больницах, школах, полицейских участках, тюрьмах, заводах Tesla и даже собственном офисе Verkada. Один из хакеров по имени Тилли Коттманн заявил, что взлом должен был продемонстрировать, насколько легко взломать подобные камеры наблюдения. Также хакеры заявили, что получили доступ к полному видеоархиву записей с камер клиентов Verkada.
В Verkada отметили, что отключили аккаунты администраторов для предотвращения несанкционированного доступа, а заодно начали расследование инцидента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)