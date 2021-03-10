Bosch предлагает широкий ассортимент салонных фильтров для электромобилей

Ежегодная замена салонных фильтров приносит хороший доход СТО даже в случае с гибридными и электромобилями.

В прошлом году количество новых зарегистрированных электромобилей динамично росло благодаря различным государственным инициативам, расширению сети зарядных станций и все более ответственному отношению людей к экологии.

В результате электромобили и гибридные автомобили все чаще становятся объектом внимания мастерских. Продуктовый ассортимент Bosch, охватывающий 95% рынка, также включает салонные фильтры для большинства электрических и гибридных транспортных средств, встречающихся на европейском рынке.

В связи с изменением рынка автозапчастей из-за перехода к электромобильности, широкий выбор салонных фильтров Bosch дает мастерским хорошие шансы на дополнительную прибыль. Салонные фильтры защищают внутреннее пространство автомобиля и его пассажиров от мелкой пыли, твердых частиц, неприятных запахов, аллергенов и бактерий. Bosch рекомендует менять салонный фильтр каждые 15 000 километров, или как минимум один раз в год перед началом сезона цветения.

Салонные фильтры Bosch для улучшенного комфорта и защиты здоровья

На фоне продолжающихся дискуссий о выбросах оксидов азота, озоне и мелкой пыли в городах по всему миру, качество воздуха в салоне автомобиля приобретает всё большее значение. Салонные фильтры со слоем из активированного угля обеспечивают повышенный комфорт и защиту здоровья.

Специальная комбинация фильтрующих слоёв с активированным углем в фильтрах Bosch надежно поглощает вредные и дурно пахнущие газы и фильтрует воздух, отделяя пыльцу и мелкую пыль. Помимо этого, FILTER + также обеспечивает дополнительную защиту для аллергиков. Фильтр оснащен специальным антиаллергенным слоем, который надолго нейтрализует бактерии и аллергены.

Более того, фильтр эффективно отделяет даже мелкую пыль размером менее 2,5 мкм. Это позволяет сократить число таких аллергических реакций, как чихание, раздражение, покраснение и слезоточивость глаз, особенно в период цветения. Одновременно салонные фильтры Bosch уменьшают количество отложений в системе кондиционирования воздуха, тем самым поддерживая ее эффективную работу.

Bosch предлагает СТО более 600 различных артикулов салонных фильтров, включая компоненты для популярных электромобилей и гибридных автомобилей марок Audi, BMW, Citroën, FIAT, Ford, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen и Volvo.

Таким образом, ассортимент Bosch охватывает 95% рынка и продолжает ежегодно расширяться. Благодаря использованию высококачественных материалов и тщательной проработке деталей Bosch обеспечивает неизменно высокое качество продукции. В результате салонные фильтры выполняют свои задачи наилучшим образом.