ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко нашел способ самофинансирования защитников агрохунты

10.03.2021 10:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко разрешил Вооруженным силам и силовым ведомствам, финансируемых за счет налогоплательщиков, заниматься попутно коммерческой деятельностью и оставлять себе часть заработанных денег.

«Средства, получаемые Министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, территориальными органами государственной безопасности, Следственным комитетом, Государственным пограничным комитетом от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, после налогообложения остаются в их распоряжении», - говорится в указе №85 от 9 марта 2021 года.

«средства, получаемые воинскими частями* от приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды и осуществления расходов, связанных с этой деятельностью, в том числе в части возмещения произведенных расходов бюджета, остаются в их распоряжении», - также говорится в документе.

*Под воинскими частями понимаются органы военного управления, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил и транспортные войска, подчиненные Министерству обороны, воинские части, организации и подразделения, подчиненные Комитету государственной безопасности (территориальным органам государственной безопасности), учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», подчиненное центральному аппарату Следственного комитета, а также органы пограничной службы, подчиненные Государственному пограничному комитету.

«Часть средств, остающихся в распоряжении воинских частей* … подлежит перечислению государственным органам в соответствии с ведомственной подчиненностью в порядке и размерах, определяемых государственными органами.

«Средства, получаемые государственными органами …, остаются в их распоряжении и используются на приобретение и ремонт (модернизацию) вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы государственных органов, территориальных органов государственной безопасности, воинских частей в порядке, определяемом государственными органами», - также сказано в документе.

Полученные воинскими частями* деньги аккумулируются на едином казначейском счете без включения их в состав доходов и расходов республиканского бюджета.

Остатки данных средств на конец отчетного финансового года не перечисляются в доход республиканского бюджета и используются в очередном финансовом году в соответствии с этим указом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко разрешил Вооруженным силам и силовым ведомствам, финансируемых за счет налогоплательщиков, заниматься попутно коммерческой деятельностью и оставлять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа зноў адмовіўся інспэктаваць умовы ў беларускіх турмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by