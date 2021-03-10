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Договорились на берегу: уже 76 белорусских пар заключили соглашение о детях. Подробности от нотариуса

10.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский нотариат предлагает новый вариант решения «детского» вопроса, а именно соглашение о детях.

Договорились на берегу: уже 76 белорусских пар заключили соглашение о детях. Подробности от нотариуса
Фото носит иллюстративный характер, pravo.by
Что оно дает родителям и для чего его решили ввести, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала нотариус Минского городского нотариального округа Людмила Амбражук.

Раньше вопросы о взаимоотношениях родителей и детей регулировались двумя правовыми конструкциями: брачным договором и соглашением об уплате алиментов. В брачном договоре предусматриваются практически любые вопросы воспитания, проживания, содержания несовершеннолетних детей. В соглашении об алиментах определяются лишь некоторые вопросы, касающиеся содержания детей: размеры, способы и порядок уплаты алиментов.

— Когда родители уже разведены и возникают вопросы о месте жительства ребенка, способах и методах воспитания детей, то урегулировать все довольно проблематично. Раньше был лишь один выход — обратиться в суд. Возникшие вопросы об отношениях детей и родителей рассматривались в порядке, который предусмотрен для заключения мировых соглашений. А бывают еще ситуации, когда родители вообще не состояли в браке, — поясняет Л. Амбражук. — Для того чтобы устранить этот пробел, были внесены изменения в Кодекс о браке и семье. Закон был принят в конце 2019 г, а вступил в силу с 1 июля 2020-го. Сейчас родители независимо от того, регистрировали они брак или нет, могут прийти к нотариусу в любой момент и заключить соглашение о детях.

Нотариус также подчеркнула, что в соглашении о детях родители могут определить, с кем будут проживать дети, в каком порядке родители будут с ними общаться, какое участие принимать в их воспитании. Кроме того, прописываются размер и порядок выплаты алиментов, порядок выезда из Республики Беларусь, а также иные вопросы, важные для обеих сторон.

— Выдвигаемые родителями требования не должны нарушать права, законы, интересы детей и третьих лиц. При этом взрослые все еще могут пойти по старому пути решения «детского» вопроса, если в итоге не смогли договориться, — обратиться в суд, — заключает Л. Амбражук.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, с 1 июля 2020 г. правом заключить соглашение о детях воспользовались 76 родительских пар. Это новшество было инициировано Белорусской нотариальной палатой.
 
Теги: Минск
 
 
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