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Болельщики подвели. КХЛ накажет минское "Динамо" за бросание посторонних предметов на лед
Источник материала: Партизан
Континентальная хоккейная лига применит дисциплинарные санкции в отношении минского "Динамо" из-за поведения болельщиков во время третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (3:4 ОТ).
После победной шайбы СКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина с трибун на лед "Минск-Арены" полетели бутылки,
КХЛ рассмотрела материалы матча "Динамо" Минск — СКА, состоявшегося 6 марта 2021 года. Действия болельщиков (бросание посторонних предметов на лед) нарушают положения регламента КХЛ, к "Динамо" Минск будут применены дисциплинарные санкции, — сказали "Чемпионату" в пресс-службе КХЛ.
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Континентальная хоккейная лига применит дисциплинарные санкции в отношении минского "Динамо" из-за поведения болельщиков во время третьего матча серии первого...
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