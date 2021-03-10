32 хоккеиста забрасывали за «Динамо» в Кубке Гагарина. Сможете вспомнить всех?

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» продолжает серию с питерским СКА. «Зубрам» сегодня нужна только победа, и в этой ситуации команда рассчитывает на свой атакующий потенциал. Всего в истории клуба шайбы в Кубке Гагарина забрасывали 32 хоккеиста. Сможете вспомнить всех?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы помочь вам, мы добавили подсказки: национальность и год рождения хоккеиста. Если игрок был натурализован, то сначала указана его первое гражданство, а в скобках — новое.

Нажимайте Play и вписывайте в поле фамилию игрока. На то, чтобы отгадать всех хоккеистов, дается десять минут. Если вы хотите узнать ответы (сдаетесь) — нажимайте кнопку Give Up под таймером.