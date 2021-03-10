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В Беларуси втрое повысили максимальное время ожидания «скорой»
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси втрое повысили максимальное время ожидания «скорой»
Ждать придется до 210 минут.
Согласно
Также установлено, что вызовы должны передаваться свободной бригаде не позднее 3 часов с момента регистрации вызова.
Напомним, что в обычных условиях действуют другие нормы. Время ожидания при экстренном приоритете вызова не должно превышать 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах, при неотложном приоритете в условиях без эпидемического подъема — 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах.
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Ждать придется до 210 минут.
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