Источник материала: Хартия'97

В Беларуси втрое повысили максимальное время ожидания «скорой» 1 10.03.2021, 10:11

Ждать придется до 210 минут.

Согласно постановлению Минздрава №13 от 22 февраля, во время эпидемии при неотложном приоритете вызова бригады скорой медицинской помощи (СМП) время ожидания бригады СМП не должно превышать 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова бригады СМП до прибытия бригады СМП по адресу вызова бригады СМП.

Также установлено, что вызовы должны передаваться свободной бригаде не позднее 3 часов с момента регистрации вызова.

Напомним, что в обычных условиях действуют другие нормы. Время ожидания при экстренном приоритете вызова не должно превышать 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах, при неотложном приоритете в условиях без эпидемического подъема — 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах.

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