Источник материала: Хартия'97

Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба 10.03.2021, 10:09

Президент страны обратился в Конституционный суд.

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян уволен с должности согласно закону страны после того, как президент дважды отклонил проект указа о его отставке, предложенной премьер-министром Николом Пашиняном. Об отставке Гаспаряна сообщается на сайте правительства Армении, передает РБК .

«Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности в законном порядке с 10 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с заявлением, в котором попросил проверить конституционность поправок в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», которые были внесены в 2018 году.

«Подача заявления обусловлена также существующими в юридической практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последующих конституционно-правовых процессов», — сообщается на сайте президента.

Ранее Генштаб пояснял, что, по Конституции Армении, суд не может решать вопрос об отставке главы Генштаба, поэтому президент, который был с ней не согласен, решил оспорить положения закона, который регулирует кадровые вопросы в Вооруженных силах республики.

Противостояние премьер-министра и военных, в частности Генштаба, началось в конце февраля, после того как Пашинян заявил о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер» во время активных военных действий в Нагорном Карабахе. По словам премьера, сработали только 10% выпущенных ракет.

Комментируя слова Пашиняна, первый замначальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал их «несерьезными». «Конечно, невозможно… Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно», — заявил он, призвав журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».

После этого Хачатряна уволили. Указ подписал президент Армен Саркисян, предложение поступило от главы правительства.

Генштаб отреагировал на это требованием отправить в отставку самого премьера, который, по мнению военных, «не в состоянии принимать адекватные решения» в кризисной ситуации.

Пашинян счел заявление Генштаба попыткой военного переворота, а также попытался уволить возглавлявшего его Гаспаряна.

Однако президент отказался подписывать отставку. В пресс-службе заявили, что юристы и эксперты сочли указ «в корне противоречащим Конституции». После этого Пашинян еще раз направлял Саркисяну проект указа об отставке главы Генштаба, но президент не изменил своего решения.

На этом фоне в стране начались протесты, в которых участвовали как противники действующего премьера, так и его сторонники. Оппозиция потребовала отставки премьера и пообещала проводить бессрочные акции протеста. Участники акций разбили палаточный городок в центре Еревана у здания парламента. Они пытались заблокировать входы и выходы из здания, произошли столкновения с полицией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .