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«Себя не жалко, так родных пожалейте»: квартирные аферисты в Беларуси вышли на новый уровень

10.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Себя не жалко, так родных пожалейте»: квартирные аферисты в Беларуси вышли на новый уровень

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  • 10.03.2021, 10:03
«Себя не жалко, так родных пожалейте»: квартирные аферисты в Беларуси вышли на новый уровень

Какие методы начали использовать мошенники?

Эта история уже стала хрестоматийной: якобы собственник размещает на площадке объявление о сдаче хорошей квартиры по невысокой цене, а потом косит урожай из доверчивых квартирантов, готовых перевести предоплату за «невидимые» метры, чтобы только застолбить за собой место. Совершенно не важно, как зовут хозяина (хозяйку) метров, по какому адресу расположено жилье, сколько в нем комнат и даже фото паспорта и свидетельства о госрегистрации квартиры тоже не важны. Потому что все — фейк. Реальны только деньги, которые уплывают на карточку неизвестным лицам.

Читательница Onliner тоже чуть было не угодила в ловушку предоплаты, но благо вовремя сумела остановиться. Правда, ее история получила продолжение в виде угроз.

— На «Барахолке» наткнулась на объявление по аренде квартиры. Диалог с «девушкой» натолкнул на мысль, что это мошенники. Хотела бы, чтобы люди прочитали эту информацию и не попались в ловушку, — написала минчанка и приложила скриншоты переписки.

А там все как по маслу — всего 600 рублей за квартиру в месяц (причем «коммуналка» уже включена), хозяйка в отъезде и куча желающих снять метры по такой вкусной цене. Поэтому, если уж так хочется в будущем жить припеваючи, переводите деньги прямо сейчас. Можно сказать, особый скрипт. Но минчанка устояла.





А устояв, решила написать «хозяйке» еще и в Telegram — предупредить, что проделки будут вынесены в широкое информационное поле. Но на том конце невидимого провода оказался крепкий орешек, который сначала посоветовал девушке повнимательнее быть на улице, а потом, прежде чем что-то делать, подумать о родных и близких. Собеседники выходят на новый уровень.


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