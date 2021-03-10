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Аналитик: Многие факторы выведут людей на улицы этой весной
Источник материала: Хартия'97
Аналитик: Многие факторы выведут людей на улицы этой весной
Белорусам удалось создать уникальные формы самоорганизации.
Страх властей перед учредительной конференцией Лиги студенческих объединений 5 марта прокомментировал
— Следует отметить, что само по себе данное студенческое движение началось еще в сентябре. С тех пор идет довольно активное формирование низовых студенческих организаций во множестве вузов. Скорее всего, мы сейчас наблюдаем самое массовое студенческое движение.
И это очень волнует власть, потому что студенты, набирая массовость и объединяясь, требуют исполнения своих прав, академических свобод, университетской автономии.
Для властей это представляет опасность, потому что, благодаря этому низовому студенческому движению подрывается монополия государства, — считает Егоров.
Он отмечает, что низовые сообщества в Беларуси развиваются и объединяются.
— Для власти опасной является любая самоорганизация граждан. Они подозревают в любом сообществе, тех же дворовых инициативах или независимых профсоюзах, протестную активность.
По его мнению, есть факторы, которые выведут людей на протесты этой весной.
— Есть факторы, которые все-таки заставят людей выйти. Это гражданская ответственность, ощущение несправедливости того, что происходит в стране, неразрешимость конфликта, политического кризиса.
Согласно социологическим исследованиям, протестные настроения у людей не уменьшились, 70-80% аудитории все равно настроены на долговременную борьбу и на выход на протесты, — отметил политолог.
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Белорусам удалось создать уникальные формы самоорганизации.
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