Источник материала: Хартия'97

Аналитик: Многие факторы выведут людей на улицы этой весной 10.03.2021, 9:48

фото: Reuters

Белорусам удалось создать уникальные формы самоорганизации.

Страх властей перед учредительной конференцией Лиги студенческих объединений 5 марта прокомментировал «Еврорадио» политолог Андрей Егоров, который был в числе гостей мероприятия.

— Следует отметить, что само по себе данное студенческое движение началось еще в сентябре. С тех пор идет довольно активное формирование низовых студенческих организаций во множестве вузов. Скорее всего, мы сейчас наблюдаем самое массовое студенческое движение.

И это очень волнует власть, потому что студенты, набирая массовость и объединяясь, требуют исполнения своих прав, академических свобод, университетской автономии.

Для властей это представляет опасность, потому что, благодаря этому низовому студенческому движению подрывается монополия государства, — считает Егоров.

Он отмечает, что низовые сообщества в Беларуси развиваются и объединяются.

— Для власти опасной является любая самоорганизация граждан. Они подозревают в любом сообществе, тех же дворовых инициативах или независимых профсоюзах, протестную активность.

По его мнению, есть факторы, которые выведут людей на протесты этой весной.

— Есть факторы, которые все-таки заставят людей выйти. Это гражданская ответственность, ощущение несправедливости того, что происходит в стране, неразрешимость конфликта, политического кризиса.

Согласно социологическим исследованиям, протестные настроения у людей не уменьшились, 70-80% аудитории все равно настроены на долговременную борьбу и на выход на протесты, — отметил политолог.

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