Источник материала: Хартия'97

В Беларуси происходит ускоренное саморазрушение режима 10.03.2021, 9:18

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фото: Reuters/tut.by

Удары по власти наносятся с самых неожиданных сторон.

Режим продолжает ускоренное уничтожение собственной системы, которую так «трепетно» выстраивал. Причем удары сам по себе он наносит с разных сторон, иногда весьма неожиданных. Со временем это почувствуют и. Ведь пока власть не сменится, ситуация будет только ухудшаться, пишет в статье на сайте «Наше мнение» политический обозреватель Юрий Пшенник.

Лукашенко не понимает и категорически не хочет принять тот факт, что главным «деструктивным центром» в данный момент является он сам и его ближайшее окружение. Так что сколько бы других, в большинстве своем выдуманных, «подрывных центров» не было нейтрализовано, система все равно обречена без нейтрализации основного такого центра. При этом остановиться они уже не могут, поскольку поставили задачу уничтожить всю «крамолу». Но сегодня она уже почти везде, ну, может быть, кроме силовиков. Хотя и это уже не очевидно. Даже там некоторая часть готова переметнуться на сторону народа. Монолита вокруг узурпатора уже нет.

Все живое и развивающееся в Беларуси автоматически стало оппонентом этой умирающей системы. Особенно отчетливо это видно по ситуации в экономике.

Один характерный пример мизерной прибыли на фоне гигантской «господдержки». Жлобинский завод отчитался за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета. Выручка предприятия за прошлый год снизилась на 200 млн рублей – до 2,7 млрд рублей. Прибыль от реализации товаров, работ и услуг составила 3,27 млн рублей против убытка в 75 млн рублей в 2019 году. Вместе с тем чистая прибыль завода достигла 36 тыс. рублей. Годом ранее убыток составил 159 млн рублей. Краткосрочные обязательства БМЗ на конец года достигали 3,85 млрд рублей, в том числе краткосрочные кредиты и займы – 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября 2020 года завод имел просроченную задолженность свыше 321 млн рублей.

Выходит, что один, далеко не самый выдающийся айтишник или предприниматель, генерирует чистую прибыль, превышающую таковую у БМЗ, «титаника индустрии». Причем без госдотаций, списания долгов и прочего, частично маскирующего реальную неконкурентоспособность «госгиганта».

Или еще. «Более эффективного способа для обвала экономики не придумаешь», пишут эксперты о «заморозке» цен . И кампания против частного бизнеса, и жесткое ценовое регулирование сами по себе являются мощным оружием для развала экономики. «Суперэкономист» решил для надежности применить два метода вместе. Теоретически это должно гарантированно развалить экономику.

Если хочется остановить рост цен на лекарства, к примеру, следует продавать их в государственных аптеках дешевле, чем в частных. Самый надежный способ регулирования. К частнику никто не пойдет – он или закроется, или снизит цены. Но это не «по-нашему». В государственных аптеках цены, как выясняется, выше, чем в частных. И вот, под видом борьбы с ростом цен решают закрыть те места, где товар дешевле. При этом понятно, что если госаптеки останутся монополистами, цены на лекарства вообще станут запредельными. Или же многие лекарства (в первую очередь хорошие, импортные) исчезнут. Либо и то и другое вместе. Вот такая интересная борьба с ростом цен вырисовывается. Причем это не только с аптеками, таким же образом приказано «снижать» и остальные цены. В результате одна за другой покидают наш рынок торговые сети. А впереди – рост цен и дефицит.

Продолжается также процесс раскулачивание банков – якобы в интересах спасения «титаников индустрии». При этом Лукашенко иногда говорит, что раскулачивает «жирных» банкиров исключительно ради блага людей. Но в банках сегодня у нас нет никаких реальных денег, кроме денег вкладчиков. Ведь госпредприятия деньги де-факто в банки не несут, напротив – выносят их оттуда в виде кредитов, насильственного втюхивания банкам «мусорных» акций, размещения облигаций и т.д. В итоге происходит грабеж народа, вкладчиков под маркой их защиты от нечестных банкиров.

Все это напоминает политику военного коммунизма. И, как учит история, такая политика – это однозначно бедствие для страны. Даже большевики в свое время это поняли и отказались от нее.

Конечно, остается шанс, что довести эту линию до логического завершения у правящего класса не получится. Например, «жестачайшая» борьба с коррупцией за четверть века не привела ни к каким заметным результатам. Успехов в многолетней борьбе с посредниками тоже не видать пока, цены замораживаются регулярно, но столь же регулярно они и размораживаются. Одни только доходы стабильны – в том, плане, что они стабильно меньше обещанных «по 500». И мы стабильно двигаемся по направлению к статусу самого бедного государства Европы. По «минималке» этого уровня уже достигли, по «средней» – уверенно приближаемся.

К картине развала экономики режим добавляет этюды саморазоблачения и срывания масок, и все более и более раскрывает белорусам и всему миру свою истинную сущность. Соответственно и все более самоизоируется, как от народа Беларуси в частности, так и от цивилизации в целом. И наносит удар за ударом сам по себе. Все, что так долго и тщательно выстраивалось, теперь быстро разрушается. Людям хотелось бы уже и быстрее, но быстрее у режима пока не получается. Может, в ближайшее время ускорятся?

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