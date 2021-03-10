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Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следственный комитет считает, что известный белорусский блогер причастен к ряду преступлений.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В ближайшее время в отношении Антона Мотолько будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.
Блогера считают причастным к массовым беспорядкам; возбуждению социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности; созданию экстремистского формирования; действиям, направленным на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Отметим, сам Антон уже долгое время находится за пределами Беларуси. На сегодня у телеграм-канала
Кроме прочего, в конце февраля этот телеграм-канал
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Следственный комитет считает, что известный белорусский блогер причастен к ряду преступлений.
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