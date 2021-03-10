Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько

Источник материала: Салiдарнасць

Следственный комитет считает, что известный белорусский блогер причастен к ряду преступлений.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ближайшее время в отношении Антона Мотолько будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.

Блогера считают причастным к массовым беспорядкам; возбуждению социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности; созданию экстремистского формирования; действиям, направленным на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Отметим, сам Антон уже долгое время находится за пределами Беларуси. На сегодня у телеграм-канала Мотолько Помоги более 135 тысяч подписчиков.

Кроме прочего, в конце февраля этот телеграм-канал назвал госструктуры , где увольняют людей «по спискам».