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A1 покроет 4G-сетью более 75% Могилевской области

10.03.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Оператор A1 объявил о подготовке к запуску 4G в Могилевской области. Работы ведутся в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. LTE планируется покрыть более 75% территории области.

A1 использует частотный диапазон 800 МГц. Его особенность — большой радиус действия базовых станций, это позволит покрыть большие территории, включая сельскую местность. Коммерческий запуск должен состояться в течение месяца.

Жители Могилевской области получат не только быстрый мобильный интернет, но и технологию VoLTE для качественной голосовой связи по стандарту HD Voice.

Такой же проект в июле прошлого года реализовали в Гомельской области. За нынешний год, помимо Могилевской, LTE должен появиться еще в одной области. А к 2023 году зона покрытия 4G от A1 практически сравняется с покрытием 3G того же оператора — более 97% территории.

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Оператор A1 объявил о подготовке к запуску 4G в Могилевской области. Работы ведутся в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. LTE планируется покрыть более 75%...
 
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