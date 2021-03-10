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A1 покроет 4G-сетью более 75% Могилевской области
Источник материала: Onliner
Оператор A1
A1 использует частотный диапазон 800 МГц. Его особенность — большой радиус действия базовых станций, это позволит покрыть большие территории, включая сельскую местность. Коммерческий запуск должен состояться в течение месяца.
Жители Могилевской области получат не только быстрый мобильный интернет, но и технологию VoLTE для качественной голосовой связи по стандарту HD Voice.
Такой же проект в июле прошлого года реализовали в Гомельской области. За нынешний год, помимо Могилевской, LTE должен появиться еще в одной области. А к 2023 году зона покрытия 4G от A1 практически сравняется с покрытием 3G того же оператора — более 97% территории.
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Оператор A1 объявил о подготовке к запуску 4G в Могилевской области. Работы ведутся в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. LTE планируется покрыть более 75%...
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