Доллар и евро продолжают дешеветь

Источник материала: Onliner

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодняшним утром без резких рывков, пока повторяется вчерашний сценарий. Доллар и евро снова дешевеют. У евро это уже четвертые торги, когда он направляется в сторону удешевления. Российский рубль медленно, но уверенно прибавляет.

Доллар на старте торгов потерял 0,09 копейки. Курс — 2,6076 рубля.

У евро минус еще 0,21 копейки. Он торгуется по 3,0977.

Российский рубль продолжает дорожать, у него плюс 0,42 копейки. Его сотня стоит 3,5208 белорусского.

Во вторник курс доллара снизился на 0,2 копейки, до 2,6085 рубля. Евро упал на 1,99 копейки, до 3,0998 белорусского. Российская сотня подорожала на 0,75 копейки и стоила 3,5166 белорусского рубля.