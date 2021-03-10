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Доллар и евро продолжают дешеветь
Источник материала: Onliner
На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодняшним утром без резких рывков, пока повторяется вчерашний сценарий. Доллар и евро снова дешевеют. У евро это уже четвертые торги, когда он направляется в сторону удешевления. Российский рубль медленно, но уверенно прибавляет.
Доллар на старте торгов потерял 0,09 копейки. Курс — 2,6076 рубля.
У евро минус еще 0,21 копейки. Он торгуется по 3,0977.
Российский рубль продолжает дорожать, у него плюс 0,42 копейки. Его сотня стоит 3,5208 белорусского.
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