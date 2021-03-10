На продажу выставлен крупнейший частный остров в мире

Источник материала: Onliner

Лазурная вода, белоснежный песок на бесконечных пляжах — на продажу выставлен самый южный из Багамских островов, где покупатель сможет создать свой филиал тропического рая. Кусок суши площадью 295 гектаров находится в частной собственности и в настоящий момент является крупнейшим объектом такого рода в мире.

Важным достоинством острова Сент-Эндрюс, расположенного на самом юге Багамского архипелага в 360 км от столицы страны Нассау, является тот факт, что он лишен застройки. Новый владелец сможет создать здесь все, что ему заблагорассудится: от частного поместья до международного курорта. Места должно хватить не только для достаточного количества жилья, но даже для полноценного гольф-поля на 18 лунок.









Объект будет продан на аукционе в конце марта. Как предполагается, начальная стоимость лота составит $19,5 млн. Протяженность пляжей на Сент-Эндрюс составляет почти 10 км. Ближайшая земля находится в 10 минутах хода на лодке. Примерно на таком же расстоянии есть и частный аэропорт. Глубина бухт острова позволяет организовать здесь причалы для крупных яхт.







