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СК: в ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск
Источник материала: Onliner
Сегодня Следственный комитет
Итак, в списке преступлений значатся:
«В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении А. Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Отмечается, что «действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности, А. Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые „дворовые чаты“), создал экстремистское формирование и руководит им. Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 361 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь».
УСК по городу Минску в отношении А. Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем указанным преступлениям. После этого он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того, следствием проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории Беларуси экстремистским.
(будет дополнено)
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