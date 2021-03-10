Не выдержал? Таксист высадил пассажиров посреди дороги, могло и до драки дойти (видео)

Источник материала: Onliner

Как ни крути, а у таксистов работа непростая. Приходится постоянно иметь дело с людьми, которые бывают в разном настроении и в разных физических кондициях. Пространство в автомобиле крайне ограничено: иногда просто невозможно абстрагироваться и игнорировать то, что происходит.

Невольным свидетелем конфликта между таксистом и двумя его пассажирами стал наш читатель с ником mr.jura. Дело было вчера, 9 марта, в Гомеле.

Автомобиль такси неожиданно остановился посреди дороги, включилась аварийная сигнализация. Водитель вышел со своего места, открыл обе задние двери, очевидно приглашая пассажиров на выход. Мужчинам это не понравилось, и если один из них наблюдал, стоя на дороге, то другой довольно активно пытался изменить мнение таксиста о происходящем.

— По движениям пассажиров было видно, что они пьяные, — рассказал корреспонденту автор видео.

Нужно отметить, что водитель скорее пытался избежать физического контакта с клиентом, в то время как тот напирал. Непростая ситуация: не так-то легко уехать от двух мужчин, которые, по всему видно, не желают продолжать свой путь пешком.

Наш читатель не стал глазеть на происходящее и уехал.

— Когда я отъезжал, водитель отошел и стал куда-то звонить, его машина оставалась на месте, — отметил собеседник.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: