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Осужденная без суда? Странная история с задержанием преподавательницы университета в Гомеле
Источник материала: Партизан
В Гомеле накануне должны были судить экс-преподавателя БелГУТа, которую жестоко задержали в собственной квартире. В РОВД сыну рассказали про 15 суток ареста, но в суде заявили, что заседания не было
Напомним,
9 марта женщину должны были судить или отпустить. Сын с утра дежурил в суде Центрального района, но увидеть мать так и не смог — судебное заседание не состоялось.
Как Сергей сообщил редакции "
В квартире провели обыск, изъяли технику. При этом, как говорит сын, соседи массово отказывались быть понятыми, поэтому обыск проходил в присутствии «только одного понятого, который, возможно, был не вполне трезв».
Причиной задержания стал комментарий в телеграм-канале. Что это был за комментарий — не ясно. Как сыну сообщили сотрудники милиции, его матери может быть вменена ст. 130 УК РБ «Возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти».
Суд над Валерией Децук был назначен на 9 марта. Однако на информационных стендах никаких данных в течение дня не появилось, сотрудники учреждения этой информацией тоже не владели.
После 13.00, когда в суде наступил обеденный перерыв, Сергей отправился в РОВД, чтобы выяснить, где же находится его мать. Там дежурный сообщил ему, что Валерия осуждена на 15 суток ареста, за что — не сказали, подчеркнув «мы РОВД, а не суд».
Чтобы прояснить ситуацию, молодой человек вернулся в суд и выяснил, что материалы дела, оказывается, так и не поступали и о наказании арестом никому в суде ничего неизвестно.
Сергей Децук находился в здании суда вплоть до его закрытия, но заседание накануне так и не состоялось, хотя 72 часа с момента задержания истекли.
Получить информацию вечером в РОВД сыну так и не удалось. «Узнавайте все в ИВС завтра утром», — сказали ему.
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В Гомеле накануне должны были судить экс-преподавателя БелГУТа, которую жестоко задержали в собственной квартире. В РОВД сыну рассказали про 15 суток ареста, но в...
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