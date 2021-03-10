Юрий Пшенник: Режим продолжает ускоренное саморазрушение

Режим продолжает ускоренное уничтожение собственной системы, которую так трепетно выстраивал более двух десятилетий. Причём удары сам по себе он наносит с разных сторон, иногда весьма неожиданных.





В принципе, оно бы и хорошо, но от этого страдают простые люди – даже в большей степени пока, чем люди «госудревы». Хотя со временем и они почувствуют. Ведь пока власть не сменится, ситуация будет только ухудшаться.





Традиционно усиливаются репрессии, борьба с некими «подрывными центрами». И сигналы, и не просто сигналы – это конкретные действия – идут из-за рубежа, – сказал Лукашенко.





«К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять», – заявил он 25 февраля на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.





Лукашенко не понимает и категорически не хочет принять тот факт, что главным «деструктивным центром» в данный момент является он сам и его ближайшее окружение.





Так что сколько бы других, в большинстве своём выдуманных, «подрывных центров» не было нейтрализовано, система всё равно обречена без нейтрализации основного такого центра.





При этом остановиться они уже не могут, поскольку поставили задачу уничтожить всю «крамолу». Но сегодня она уже почти везде, ну, может быть, кроме силовиков. Хотя и это уже не очевидно. Даже там некоторая часть готова переметнуться на сторону народа, другая – на сторону Путина. Но монолита вокруг «вождя» уже нет.





В общем, чтобы уничтожить всю «крамолу», надо уничтожить буквально всё. Потому что сегодня любая активность, любая разумная деятельность в любой сфере де-факто является противодействием омертвевшей системе.





Что подтвердил период до 9 августа прошлого года. Несколько ослабили рвение по вырезанию «вшивых блох», стали проводить более разумную финансовую политику, не особо мешали развитию ИТ, агротуризма и т.д. – сразу стали заметны положительные экономические тенденции в этих отраслях. Особенно заметные на фоне ускоряющейся деградации госсектора.





Но еще больше стало заметно, что все положительные тенденции формировались не благодаря «луканомике», а вопреки ей. Следовательно, всё живое и развивающееся автоматически стало оппонентом этой умирающей системы.





Один характерный пример мизерной прибыли на фоне гигантской господдержки. Жлобинский завод отчитался за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета. Выручка предприятия за прошлый год снизилась на 200 млн рублей – до 2,7 млрд рублей. Прибыль от реализации товаров, работ и услуг составила 3,27 млн рублей против убытка в 75 млн рублей в 2019 году.





Вместе с тем чистая прибыль завода достигла 36 тыс. рублей. Годом ранее убыток составил 159 млн рублей. Краткосрочные обязательства БМЗ на конец года достигали 3,85 млрд рублей, в том числе краткосрочные кредиты и займы – 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября 2020 года завод имел просроченную задолженность свыше 321 млн рублей.





Выходит, что один, далеко не самый выдающийся айтишник или предприниматель, генерирует чистую прибыль, превышающую таковую у БМЗ, «титаника индустрии». Причём без госдотаций, списания долгов и прочего, частично маскирующего реальную неконкурентоспособность «госгиганта».





Теперь всё живое и высокодоходное решили вырезать в принципе, ведь это явные и скрытые оппоненты системы. Но это значит погубить и саму систему, которая на всём этом паразитировала.





Или еще. «Более эффективного способа для обвала экономики не придумаешь», пишут эксперты о «заморозке» цен.





И кампания против частного бизнеса, и жесткое ценовое регулирование сами по себе являются мощным оружием для развала экономики. Наш «суперэкономист» решил для надежности применить два метода вместе. Теоретически это должно гарантированно развалить экономику.





Если хочется остановить рост цен на лекарства, к примеру, следует продавать их в государственных аптеках дешевле, чем в частных. Самый надёжный способ регулирования. К частнику никто не пойдет – он или закроется, или снизит цены. Но это не «по-нашему». В государственных аптеках цены, как выясняется, выше, чем в частных.





И вот, под видом борьбы с ростом цен решают закрыть те места, где товар дешевле. При этом понятно, что если госаптеки останутся монополистами, цены на лекарства вообще станут запредельными. Или же многие лекарства (в первую очередь хорошие, импортные) исчезнут. Либо и то и другое вместе.





Вот такая интересная борьба с ростом цен вырисовывается. Причём это не только с аптеками, таким же образом приказано «снижать» и остальные цены. В результате одна за другой покидают наш рынок торговые сети. А впереди – рост цен и дефицит.





Продолжается также процесс раскулачивания банков – якобы в интересах спасения «титаников индустрии». При этом Лукашенко иногда говорит, что раскулачивает «жирных» банкиров исключительно ради блага людей. Но в банках сегодня у нас нет никаких реальных денег, кроме денег вкладчиков.





Ведь госпредприятия деньги де-факто в банки не несут, напротив – выносят их оттуда в виде кредитов, насильственного втюхивания банкам «мусорных» акций, размещения облигаций и т.д. В итоге происходит грабёж народа, вкладчиков под маркой их защиты от нечестных банкиров.





Как верно подметил Ярослав Романчук, всё это напоминает политику военного коммунизма. И, как учит история, такая политика – это однозначно бедствие для страны. Даже большевики в своё время это поняли и отказались от неё.





Конечно, остаётся шанс, что довести эту линию до логического завершения у правящего класса не получится. Конечно, «ломать не строить», а силовые и прочие карательные структуры у нас довольно мощные. Однако, хотя они и обожают грандиозные проекты и начинания, но чаще всего не взаимно.





Например, «жестачайшая» борьба с коррупцией за четверть века не привела ни к каким заметным результатам. Успехов в многолетней борьбе с посредниками тоже не видать пока, цены замораживаются регулярно, но столь же регулярно они и размораживаются.





Одни только доходы стабильны – в том, плане, что они стабильно меньше обещанных «по 500». И мы стабильно двигаемся по направлению к статусу самого бедного государства Европы. По «минималке» этого уровня уже достигли, по «средней» – уверенно приближаемся.





К картине развала экономики режим добавляет этюды саморазоблачения и срывания масок, и всё более и более раскрывает белорусам и всему миру свою истинную сущность. Соответственно и всё более самоизолируется, как от народа Беларуси в частности, так и от цивилизации в целом.





И наносит удар за ударом сам по себе. Всё, что так долго и тщательно выстраивалось, теперь быстро разрушается. Людям хотелось бы уже и быстрее, но быстрее у режима пока не получается.





Может ближе к лету ускорятся?



