Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России

Источник материала: Tut.by

С 10 марта скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России будет замедлена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Роскомнадзора . В сообщении ведомства отмечается, что «первичное замедление скорости работы сервиса» стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».

В Роскомнадзоре указали, что «интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, превышает, по данным Роскомнадзора, 3 тыс.

На первом этапе будет замедлен доступ к Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств.

В Роскомнадзоре пригрозили, что если Twitter продолжит игнорировать требования об удалении противоправного контента, то меры воздействия могут быть ужесточены «вплоть до блокировки» доступа к сервису.

Ранее Роскомнадзор уже называл Twitter «злостным нарушителем» российского законодательства, запрещающего распространение противоправной информации. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

Согласно ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн российских руб (от примерно 10,8 тысяч до 107,9 тысяч долларов). В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.