Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России

С 10 марта скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России будет замедлена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Роскомнадзора. В сообщении ведомства отмечается, что «первичное замедление скорости работы сервиса» стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».
В Роскомнадзоре указали, что «интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, превышает, по данным Роскомнадзора, 3 тыс.
На первом этапе будет замедлен доступ к Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств.
В Роскомнадзоре пригрозили, что если Twitter продолжит игнорировать требования об удалении противоправного контента, то меры воздействия могут быть ужесточены «вплоть до блокировки» доступа к сервису.
Ранее Роскомнадзор уже называл Twitter «злостным нарушителем» российского законодательства, запрещающего распространение противоправной информации. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.
Согласно ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн российских руб (от примерно 10,8 тысяч до 107,9 тысяч долларов). В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Решение Роскомнадзора по Twitter послужит холодным душем для соцсетей, не выполняющих российский закон, сказал РИА «Новости» российский политик, сенатор Александр Башкин.