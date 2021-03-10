Компании влиятельного бизнесмена выделили 2,6 гектара у Дворца независимости. Вот что там построят

Источник материала: Tut.by

В конце февраля 2021 года компании «БелГлобалГарант», соучредителем которой является влиятельный бизнесмен Сергей Тетерин, выделили около 2,6 гектара земли для строительства многофункционального комплекса напротив Дворца независимости. Это следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Рассказываем подробности.





Осенью 2019 года мы писали , что подконтрольная председателю белорусской федерации тенниса и бизнесмену Сергею Тетерину компания запланировала построить многофункциональный комплекс на месте автостоянки между республиканским центром олимпийской подготовки по теннису и проспектом Победителей. Тогда же архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска одобрил эскизный проект этого сооружения. Эта инициатива также была доложена Александру Лукашенко.



Изображение: ТМ-7

В итоге 26 февраля 2021 года Мингорисполком передал в аренду компании «БелГлобалГарант» два участка общей площадью около 2,6 гектара в указанном месте. Вот их примерные границы:

Целевое назначение земли — для строительства и обслуживания многофункционального комплекса. Срок аренды — до 31 декабря 2022 года. Плата за оба участка — 174,85 тысячи рублей в год. Сейчас тут ставят строительный забор.













Что хотели построить?

Ранее заявлялось, что в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в большой теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Таким образом, при условии появления этого здания, в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен республиканский центр подготовки по теннису.





В здании предполагалось также разместить офисные помещения. Площади для федерации тенниса планировали предоставить безвозмездно, остальные — сдавать в аренду. Отметим, что проект начали разрабатывать еще во времена, когда федерацию тенниса возглавлял Александр Шакутин.





Что за «БелГлобалГарант»?

Согласно выписке из Госрегистра юрлиц, компания «БелГлобалГарант» существует с конца 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями.

Компания на паритетной основе принадлежит Сергею Тетерину и его партнеру по бизнесу, а также члену правления Белорусской теннисной федерации Роману Бугайцу. Он же является директором «БелГлобалГаранта».

Есть ли в Минске похожие проекты?

В Минске существует похожая схема создания объектов. Раскладка такая: бизнесмену и главе какой-нибудь федерации дается участок, он там строит здание, в котором размещает не только федерацию или социальный объект, но и то, что позволит этому комплексу зарабатывать. Например, офисы, магазины и другое.

По похожей по смыслу схеме построили многофункциональный комплекс за кинотеатром «Победа». Его создавала компания, учрежденная структурой, связанной с бизнесменом Алексеем Савчуком и федерацией горнолыжного спорта. Соответственно, в здании разместился как офис федерации, так и помещения коммерческого назначения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Похожая философия и у строящегося многофункционального комплекса возле Дворца художественной гимнастики. Его возводит компания бизнесвумен и главы Белорусской ассоциации гимнастики Елены Скрипель. В комплексе будет офис ассоциации, а также расположатся другие офисные помещения, апартаменты и кафе.



Изображение предоставлено ООО «Хэлена Валери»

Кто такой Сергей Тетерин?

Сергею Тетерину 60 лет. Родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 1990-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.



Тетерин — в красной майке. Фото: president.gov.by

Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.

Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, реализацией спортивного питания, а также сдачей в аренду техники и помещений. Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и занимаются благотворительностью. А еще Тетерин является почетным консулом Грузии в нашей стране.

Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы.

А недавно стало известно, что Сергей Тетерин обзавелся 29 гектарами земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на малой родине Александра Лукашенко.