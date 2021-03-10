Какие курсы доллара и евро установили обменники 10 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 10 марта

На торгах курс доллара упал на 0,03% — до 2,6076 рубля (данные на 10.25), евро снизился на 0,07% — до 3,0977 рубля (данные на 10.19), а курс российского рубля вырос на 0,13% — до 3,5212 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.25).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,608 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусском народном банке — 2,605 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,099 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Решение — 3,096 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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