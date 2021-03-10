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Резиденты ПВТ чаще указывают на нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Резиденты ПВТ чаще других указывают риск, связанный с нежеланием заказчиков работать с компаниями из Беларуси. Об этом свидетельствует
Одна из частей исследования была посвящена рискам и перспективам ИТ-бизнеса в Беларуси. Так, респондентам предлагалось оценить по 5-балльной шкале вероятность наступления и значимость последствий тех или иных событий.
Среди наиболее вероятных были названы:
Наименее вероятными назывались риски, связанные со снижением производительности из-за перевода на удаленную работу (их назвали совершенно невозможными и просто невозможными 23,3% и 25,1% респондентов соответственно).
Респонденты также относительно низко оценили вероятность сокращения спроса на внешнем рынке и нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси.
Нейтральная оценка чаще всего касалась увеличения дебиторской задолженности (37,8%) и сокращения преференций ПВТ (29,%). Тем не менее вероятность увеличения дебиторской задолженности чаще отмечали компании, которые работают на внутреннем рынке с частным сектором (47,7%) и с государственными предприятиями (45,2%); более актуальна данная проблема и для компаний с численностью до 15 человек (41%).
В оценке значимости последствий наступления тех или иных рисков лидируют:
Наименее значимыми респондентам представляются сокращение преференций ПВТ; снижение производительности из-за перевода на удаленную работу, нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси.
Сокращение преференций ПВТ значимо и очень значимо для 50% резидентов ПВТ, а 36,8% из них нейтрально отнеслись к данной угрозе.
Резиденты ПВТ также оказались более чувствительны к риску, связанному с нежеланием заказчиков работать с компаниями из Беларуси: риск значим для 53,6% резидентов и только для 32,7% нерезидентов. Очевидно, это связано с большей долей зарубежных заказчиков среди резидентов ПВТ.
Если кратко: анализ матрицы рисков на основании средних баллов оценки показателей вероятности и значимости позволяет выделить область наиболее высоких рисков. Они связаны с техническими сбоями, углублением политического кризиса, избыточным регулированием, угрозами физической безопасности, сокращением спроса на внутреннем рынке, снижением производительности из-за напряженной социально-политической обстановки, оттоком кадров.
Также стоит отметить, что опрошенные компании оценивают перспективы внутреннего рынка хуже, чем зарубежных рынков. Но вместе с тем оценка ИТ-компаниями положения своей отрасли более позитивна, чем оценка другими компаниями положения в своих отраслях.
Продуктовые ИТ-компании более чувствительны к негативным изменениям на рынке, и треть крупных компаний (свыше 200 сотрудников) собираются сокращать планы по инвестициям либо уже сделали это.
Половина опрошенных компаний имеют представительство за рубежом в форме юридического лица и/или физического офиса. И половина же респондентов считают возможной релокацию в той или иной форме (полную либо частичную с переводом отдельных сотрудников или подразделений). Готовность к полной релокации чаще других высказывают компании среднего размера, полностью работающие удаленно.
Наиболее значимым мотивом для релокации компании называют экономическую и личную безопасность.
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Очевидно, это связано с большей долей зарубежных заказчиков среди резидентов ПВТ.
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