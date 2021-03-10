Резиденты ПВТ чаще указывают на нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Резиденты ПВТ чаще других указывают риск, связанный с нежеланием заказчиков работать с компаниями из Беларуси. Об этом свидетельствует опрос ИТ-компаний , проведенный Центром экономических исследований BEROC.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Adrien Olichon / Unsplash

Опрос проводился компанией MIA Research по заказу BEROC в декабре 2020 года. Суммарная выборка составила 315 респондентов — руководителей ИТ-компаний. Структура полученной выборки приняла следующий вид: 27,9% опрошенных субъектов относятся к микропредприятиям с численностью персонала до 10 человек включительно. Предприятия с персоналом 11−50 человек оставили 35,4%; еще 23,3% — это компании с численностью 51−200 человек; 12,8% компаний — с численностью 201−500 человек; в двух компаниях (0,7%) численность превышает 250 человек.

Одна из частей исследования была посвящена рискам и перспективам ИТ-бизнеса в Беларуси. Так, респондентам предлагалось оценить по 5-балльной шкале вероятность наступления и значимость последствий тех или иных событий.

Среди наиболее вероятных были названы:

углубление политического кризиса в стране (вероятным и очень вероятным его назвали 23,8% и 40,3% респондентов соответственно);

угрозы, связанные с техническими сбоями (работа интернета, платежных систем и т.п.) (27,3% и 31,1%);

резкое повышение налоговой нагрузки и/или новые обязательные платежи;

угрозы, связанные с государственным регулированием деятельности компании.

Наименее вероятными назывались риски, связанные со снижением производительности из-за перевода на удаленную работу (их назвали совершенно невозможными и просто невозможными 23,3% и 25,1% респондентов соответственно).

Респонденты также относительно низко оценили вероятность сокращения спроса на внешнем рынке и нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси.

Нейтральная оценка чаще всего касалась увеличения дебиторской задолженности (37,8%) и сокращения преференций ПВТ (29,%). Тем не менее вероятность увеличения дебиторской задолженности чаще отмечали компании, которые работают на внутреннем рынке с частным сектором (47,7%) и с государственными предприятиями (45,2%); более актуальна данная проблема и для компаний с численностью до 15 человек (41%).

В оценке значимости последствий наступления тех или иных рисков лидируют:

технические сбои, связанные с работой интернета и тому подобное (значимы и очень значимы для 26,3% и 35,9% респондентов соответственно);

углубление политического кризиса (27,3% и 30,8% соответственно);

повышение налогов и платежей (30,8% и 26,0% соответственно).

Наименее значимыми респондентам представляются сокращение преференций ПВТ; снижение производительности из-за перевода на удаленную работу, нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси.

Сокращение преференций ПВТ значимо и очень значимо для 50% резидентов ПВТ, а 36,8% из них нейтрально отнеслись к данной угрозе.

Резиденты ПВТ также оказались более чувствительны к риску, связанному с нежеланием заказчиков работать с компаниями из Беларуси: риск значим для 53,6% резидентов и только для 32,7% нерезидентов. Очевидно, это связано с большей долей зарубежных заказчиков среди резидентов ПВТ.

Если кратко: анализ матрицы рисков на основании средних баллов оценки показателей вероятности и значимости позволяет выделить область наиболее высоких рисков. Они связаны с техническими сбоями, углублением политического кризиса, избыточным регулированием, угрозами физической безопасности, сокращением спроса на внутреннем рынке, снижением производительности из-за напряженной социально-политической обстановки, оттоком кадров.



Изображение: BEROC

Также стоит отметить, что опрошенные компании оценивают перспективы внутреннего рынка хуже, чем зарубежных рынков. Но вместе с тем оценка ИТ-компаниями положения своей отрасли более позитивна, чем оценка другими компаниями положения в своих отраслях.

Продуктовые ИТ-компании более чувствительны к негативным изменениям на рынке, и треть крупных компаний (свыше 200 сотрудников) собираются сокращать планы по инвестициям либо уже сделали это.

Половина опрошенных компаний имеют представительство за рубежом в форме юридического лица и/или физического офиса. И половина же респондентов считают возможной релокацию в той или иной форме (полную либо частичную с переводом отдельных сотрудников или подразделений). Готовность к полной релокации чаще других высказывают компании среднего размера, полностью работающие удаленно.

Наиболее значимым мотивом для релокации компании называют экономическую и личную безопасность.