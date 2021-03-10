В Москве Porsche пробил стену многоэтажного паркинга и едва не рухнул вниз

Источник материала: Tut.by

В Москве кроссовер пробил стену паркинга на уровне четвертого этажа и едва не рухнул вниз. Фотографии с места происшествия в своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба департамента транспорта.



Фото: t.me/DtRoad

Инцидент произошел в ЖК «Ривер Парк» на улице Коломенской. По предварительной информации, водитель Porsche Macan не справился с управлением и протаранил стену паркинга.



Фото: t.me/DtRoad

В результате происшествия никто не пострадал. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину.

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