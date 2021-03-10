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Очевидцы засняли извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке – видео

10.03.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае начал активно извергаться 9 марта: огромный столб дыма поднимается в небо, а по склону сопки изливается лава.

Вулканологи запечатлели момент извержения вулкана, а сейсмологи зафиксировали выброс вулканических бомб размером 30-50 сантиметров.

Из кратера вулкана выходит лавовый поток шириной около 10 метров, при взаимодействии лавы с ледником Эрна формируются грязекаменные потоки. Они могут размыть дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся неподалеку.

По данным пресс-службы института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, побочный прорыв на вулкане Ключевская сопка произошел 18 февраля. Участок в виде двух параллельных трещин расположен на склоне сопки на высоте 2850 метров над уровнем моря.

Ключевская сопка – самый высокий активный вулкан в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров.

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На Камчатке с новой силой началось извержение вулкана Ключевская сопка. Из кратера вулкана идет дым и выбрасываются раскаленные обломки. Смотрите на видео кадры...
 
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