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Секретный сценарий и никаких репетиций. В Минске покажут мировой театральный хит

10.03.2021 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный театральный хит «Белый кролик, красный кролик» впервые покажут в Беларуси с 17 по 19 марта. В проекте примут участие Денис Дудинский, Александр Жданович (Маляваныч) и Оксана Зарецкая. Собрали шесть причин посмотреть столичную премьеру необычного спектакля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: playbill.com

Удивительная история спектакля

Монопьеса «Белый кролик, красный кролик» напоминает детектив и построена на нескольких аллегорических сюжетах. Но прежде всего это личная история автора о свободе и ее границах. Нассим Солейманпур — иранский драматург, который отказался от несения воинской службы, за что был лишен возможности выезжать за пределы страны. В 2010 году он написал пьесу для одного актера: это позволило ему стать гражданином мира, а уже с 2013 года, по истечении наказания, и самому активно путешествовать и создавать новые работы.

С момента премьеры в 2011 году на Эдинбургском фестивале пьеса «Белый кролик, красный кролик» превратилась в глобальное театральное движение: она переведена более чем на 25 языков и исполнена в 49 странах мира таким звездами, как Вупи Голдберг, Стивен Фрай, Синтия Никсон, Анатолий Белый, Юлия Ауг… Практически каждый день «Кролика» где-то играют: будь то Прага, Ницца, Нью-Йорк, Гонконг, Веллингтон в Новой Зеландии или австралийская Парраматта.


Фото предоставлено организаторами

Необычный формат

«Белый кролик, красный кролик» — это перфоманс, театральная игра или даже психологический эксперимент. Здесь нет режиссера, репетиций и четвертой стены. Зато каждый раз есть новый участник, который по воле драматурга не имеет никакого представления о том, что ему или ей предстоит совершить перед глазами зрителей.

Спектакль придает новое значение словам «живой театр». Во времена, когда даже реалити-шоу вряд ли можно назвать реальным, в театре всякое притворство исчезает, уступив место балансу игры и искренности. Постановка бросает вызов всем участникам, заставляя отправиться в путешествие, которое перекликается с театральными традициями Древней Греции и Шекспира.

«Бойцовский клуб» театра

Первое правило «Белого кролика, красного кролика» — не говорить о «Кролике». Несмотря на более чем 1000 представлений по земному шару, все причастные по-прежнему сохраняют в тайне интригу спектакля, и узнать, в чем же там дело, можно только лично.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Звездные гости

А вот и самое главное. В первом блоке показов экспериментального спектакля с 17 по 19 марта в нем примут участие известные белорусы:

  • 17 марта — Денис Дудинский, телеведущий, шоумен, путешественник, музыкант;
  • 18 марта — Оксана Зарецкая, культурный эксперт, специалист по этикету, светская львица;
  • 19 марта — Александр Жданович, артист театра и кино, народный «Маляваныч».

Возможность бросить вызов самому себе

В каждой стране, где играют «Кролика», вне зависимости от локальной ситуации автор просит обратить внимание на то, что пьеса не носит политического характера и ее не следует подавать как таковую. История действует на более глубоком, метафорическом, уровне и сознательно избегает открытых политических толкований. Писатель предлагает любому, кто решит принять участие, войти в пространство, свободное от предубеждений. Солейманпур просит своих зрителей исследовать себя и окружающий мир.

Поддержка независимого искусства

Театральный хит покажет независимая театральная компания HomoCosmos. Покупая билет на спектакль, вы помогаете независимому театру, который сегодня оказался в сложном положении. Стоимость билета вы можете выбрать по своим возможностям: от символических 15 рублей до весомых 100 рублей (если есть желание оказать благотворительную помощь театру). Кстати, в любой квиток уже включен комплимент от бармена.

Количество мест строго ограничено. Спектакли состоятся с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования (предусмотрена шахматная рассадка зрителей).

Напомним, первоначально спектакль должны были отыграть на площадке с 9 по 11 марта, но только сегодня стало известно о переносе мероприятия. Если вы хотите изменить день своего визита в театр, вот номер для связи: +375 (44) 599−99−06.

Когда: 17 — 19 марта, 19.00
Где: пространство «Бетон» (ул. Кальварийская, 17)
Сколько: 15 — 100 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Международный театральный хит «Белый кролик, красный кролик» впервые покажут в Беларуси с 17 по 19 марта. В проекте примут участие Денис Дудинский, Александр...
 
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