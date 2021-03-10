PandaDoc ликвидирует компанию в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сведения об ООО «Пандадок» появились в списке компаний, которые находятся в процессе ликвидации. Такой список, как передает dev.by , публикует журнал « Юстиция Беларуси ».





Решение о ликвидации ООО «Пандадок» принято 22 февраля 2021 года. В качестве ликвидатора выступает компания «Сорайнен и партнеры».



Источник: журнал «Юстиция Беларуси»

dev.by обратился за комментариями к основателям PandaDoc Миките Микадо и Сергею Борисюку, но пока не получил ответа.

В сентябре Микита Микадо рассказал , что PandaDoc открывает офис в Украине. На тот момент туда переехало 60 сотрудников компании. На сайте PandaDoc большинство технических вакансий открыты в киевском офисе. В Минске осталась лишь одна вакансия.

Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.

4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:

директора Дмитрия Рабцевича;

менеджера по продукту Виктора Кувшинова;

бухгалтера Юлии Шардыко;

HR Владислава Михолапа.

По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.

11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трех до десяти лет.

Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам. 15 сентября Микита объявил, что приостановил проект помощи. Инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский.

23 сентября стало известно , что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.

11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. 13 октября изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап вернулись домой.

Под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.