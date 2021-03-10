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PandaDoc ликвидирует компанию в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Сведения об ООО «Пандадок» появились в списке компаний, которые находятся в процессе ликвидации. Такой список, как передает
Решение о ликвидации ООО «Пандадок» принято 22 февраля 2021 года. В качестве ликвидатора выступает компания «Сорайнен и партнеры».
dev.by обратился за комментариями к основателям PandaDoc Миките Микадо и Сергею Борисюку, но пока не получил ответа.
В сентябре Микита Микадо
Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом
2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.
4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:
По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.
11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трех до десяти лет.
Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам. 15 сентября Микита объявил, что
23 сентября
11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича
Под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.
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Напомним, что в сентябре 2020 года в офис ИТ-компании пришли с обыском, после чего под стражу заключили четырех сотрудников. Троих позже выпустили.
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