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МИД Польши пообещал оперативный и адекватный ответ на высылку консула из Беларуси

10.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

МИД Польши пообещал оперативный и адекватный ответ на высылку консула из Беларуси

  • 10.03.2021, 11:02
МИД Польши пообещал оперативный и адекватный ответ на высылку консула из Беларуси
Фото: charter97.org

Своими действиями белорусские власти исключают путь диалога и сотрудничества.

Власти Беларуси, приняв решение о высылке консула Ежи Тимофеюка в Бресте, существенно ограничили возможности сотрудничества. Об этом «Польскому радио» заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

МИД Польши пообещал «оперативно и адекватно» отреагировать на высылку польского дипломата.

«Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны теми решениями, которые мы недавно наблюдали, исключают путь диалога и сотрудничества», — сказал Марцин Пшидач.

По мнению Марцина Пшидача, власти Беларуси, приняв такое политически мотивированное решение, в том числе существенно ограничили возможности сотрудничества.

Напомним, 9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. МИД вручил польской стороне ноту, в которой консулу Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.

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Теги: Брест
 
 
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Своими действиями белорусские власти исключают путь диалога и сотрудничества.
 
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