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МИД Польши пообещал оперативный и адекватный ответ на высылку консула из Беларуси
Источник материала: Хартия'97
МИД Польши пообещал оперативный и адекватный ответ на высылку консула из Беларуси
Своими действиями белорусские власти исключают путь диалога и сотрудничества.
Власти Беларуси, приняв
МИД Польши пообещал «оперативно и адекватно» отреагировать на высылку польского дипломата.
«Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны теми решениями, которые мы недавно наблюдали, исключают путь диалога и сотрудничества», — сказал Марцин Пшидач.
По мнению Марцина Пшидача, власти Беларуси, приняв такое политически мотивированное решение, в том числе существенно ограничили возможности сотрудничества.
Напомним, 9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. МИД вручил польской стороне ноту, в которой консулу Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.
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Своими действиями белорусские власти исключают путь диалога и сотрудничества.
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