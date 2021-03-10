Источник материала: Хартия'97

Павел Северинец попросил митрополита Вениамина заступиться за бело-красно-белый флаг 10.03.2021, 10:53

митрополит Вениамин

В 1995 году Нил Гилевич обращался к митрополиту Филарету с такой же просьбой.

Павел Северинец попросил митрополита Вениамина заступиться за бело-красно-белый флаг, сообщила в своем «Фейсбуке» жена политика Ольга Северинец.

«Павел Северинец написал митрополиту Вениамину с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг, как христианский символ. В 1995 году Нил Гилевич обращался к митрополиту Филарету с такой же просьбой — объяснить, как он относится к бело-красно-белому флагу. Филарет ответил, что относится положительно, так как это цвета белой плащаницы с кровью Христа. Внимание, вопрос! Ответит ли Вениамин Северинцу?» — написала Ольга.

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