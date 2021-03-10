Источник материала: Хартия'97

Как в Брюсселе поддержали белорусских женщин 10.03.2021, 10:46

фото: DW

Сразу несколько масштабных акций прошли в день 8 марта.

В Брюсселе 8 Марта прошли сразу несколько акций в поддержку женщин-активисток в Беларуси и России. О том, что в Брюсселе думают о "женском лице" протестов и ситуации в Беларуси, - в репортаже DW .

Праздник 8 Марта в Брюсселе в этом году оказался действительно международным. Дело не только в том, что на открытии пленарного заседания Европарламента выступили по видеосвязи вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, но и в особом внимании, уделенном женщинам в Беларуси и России на нескольких акциях в Брюсселе.

"Марш за свободу в Беларуси" в Брюсселе

В обед на площади Люксембург перед Европарламентом собрались около 100 белорусских активистов, съехавшихся со всей Бельгии. Демонстрацию "Марш за свободу в Беларуси" провела организация белорусов в Европе ABELE. К ним присоединился и ряд евродепутатов: немец Михаэль Галер (Michael Gahler) от Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократы поляк Роберт Бедронь и австрийка Эвелин Регнер, либералы Никола Бер (Nicola Beer) из Германии и Пятрас Ауштрявичюс из Литвы, немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon) от "зеленых".

Активисты и парламентарии держали портреты женщин из Беларуси, признанных политзаключенными. Это и ставшая одним из символов протестов в Беларуси Мария Колесникова, и 22-летняя минчанка Мария Сафонова, арестованная за надпись "Жыве Беларусь", и 18-летняя Виталия Бондаренко, обвиняемая в "участии в массовых беспорядках", и программный директор Пресс-клуба Алла Шарко, которой инкриминируют "уклонение от уплаты налогов" в особо крупном размере. Всего в списке политзаключенных белорусского правозащитного центра "Весна" 269 человек, из них 38 - женщины. Кроме того, против женщин возбуждено 141 уголовное дело по политическим мотивам.

"Женщины являются символами и лидерами протеста в Беларуси. Женская сила воли, красота и доброта воодушевляют людей бороться за свои права. Мы хотели проявить солидарность с теми женщинами, которые, в том числе, находятся сейчас в тюрьме. Их судьбы для нас очень важны. Мы должны следить за ними очень пристально и сделать все, чтобы их выпустили, - заявила DW представитель ABELE Дарья Мустафаева. - В Международный женский день мы должны помнить, что права человека и права женщин должны соблюдаться везде".

"Революция в Беларуси - женская революция"

Вице-спикер Европарламента Никола Бер выразила поддержку "каждой женщине, выступающей против диктатуры, будь то в личных отношениях или в отношениях с незаконно избранными властями, как в Беларуси". Евродепутат подчеркнула, что не создает из женщин образ жертвы, но "это факт, это статистика, что женщины подвержены риску стать жертвой сексуального насилия и ненадлежащего обращения".

Она призвала других депутатов брать под опеку политзаключенных из Беларуси. Сама Бер взяла под опеку Анну Сунгурову. 9 марта она намерена отослать прокурору, ведущему дело минчанки, письмо с требованием немедленно освободить "незаконно задержанную" Сунгурову.



Роберт Бедронь

К демонстрации присоединились и польские активистки, выступающие против ужесточения законодательства об абортах в стране. Поляк Роберт Бедронь, возглавляющий делегацию Европарламента по отношениям с Беларусью, выкрасил к 8 марта свои волосы в красный цвет в знак солидарности с протестами в обеих странах. "Революция в Беларуси - женская революция. Продемократическая революция в Польше - женская революция. Вы измените мир!", - заявил он.

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс высказал пожелание, что Бедроню не придется красить волосы на 8 марта в следующие годы. "Я надеюсь, что следующая весна будет другой, и мы будем праздновать в Минске в совершенно другой ситуации", - отметил Ауштрявичюс. "В тюрьмах в Беларуси содержат много женщин, и молодых, и постарше, которые не сделали ничего, а только использовали свое право на иную точку зрения", - добавил он.

Приблизительно в то же время в постоянном представительстве Польши в Беларуси обсудили преследование журналистов в Беларуси. Речь шла прежде всего о сотрудницах польского телеканала "Белсат" Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой, осужденных недавно на два года лишения свободы.