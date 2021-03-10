Источник материала: Хартия'97

Экономист: Белорусские «флагманы» скоро превратятся в тыквы 1 10.03.2021, 10:30

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Борис Желиба

Крупнейшие предприятия страны «повисли в воздухе».

Не секрет: большое количество крупных государственных предприятий Беларуси уже много лет подряд фактически работают в убыток. Бюджетными дотациями, займами, директивными льготными кредитами власти удерживают их на плаву. Однако дальнейшее их содержание за счет бюджета, а точнее за счет налогов миллионов людей, в конечном счете может обернуться тяжелыми последствиями, пишет в своей статье для издания «Народная воля» доктор экономических наук Борис Желиба.

Немного конкретики. Еще в 2015 году ОАО «Гомсельмаш» были предоставлены бюджетные займы в валюте на сумму 297 млн долларов. Средства были получены через выпуск Минфином валютных государственных долгосрочных облигаций, которые купили «Беларусбанк», «Альфа-Банк», «Белвнешэкономбанк» (ныне «БелВЭБ») и «Белгазпромбанк». Другими словами, министерство занимало у банков, чтобы оказать бюджетную поддержку «Гомсельмашу».

Облигации, как, соответственно, и займы, должны были погашаться в 2019–2022 годах. Однако ввиду финансовой несостоятельности «Гомсельмаша» сроки возврата займов отнесены до 2029 года. Кроме того, предприятие получило отсрочки списания убытков по курсовым разницам до конца 2025 года. В 2020 году Госкомитет по имуществу Беларуси выставил на продажу по конкурсу 49,9 процента акций «Гомсельмаша» (100 процентов акций принадлежит государству) на сумму 500 млн долларов. В качестве потенциальных покупателей рассматривались профильные компании Казахстана и Китая.

Однако, видимо, ознакомившись, с условиями продажи (а это требования не сокращать персонал, покрыть все долги предприятия), они от сделки отказались. Собственный капитал «Гомсельмаша» в разы меньше его уставного фонда. Такая разница происходит из-за огромного непокрытого убытка прошлых лет. Если же показывать финансовые результаты предприятия, как того требуют Международные стандарты финансовой отчетности (МФСО), то «Гомсельмаш» является беспросветным банкротом.

Вот другой пример. Прибыль Белорусского металлургического завода от реализации товаров, работ и услуг за 2020 год составила 3,27 млн рублей. Чистая прибыль завода составила мизерные 36 тысяч рублей. Краткосрочные обязательства БМЗ на конец года достигали 3,85 млрд рублей. Завод имел просроченную задолженность свыше 320 млн рублей. Значительную часть долга БМЗ взяло на себя Министерство финансов, выпустив в этом году валютных гособлигаций на сумму более 600 млн долларов, которые выкупили банки. При этом банки из этой задолженности списывают 15 процентов.

Часть валютного долга завода, а это около 400 млн долларов, трансформирована в бюджетный заем в белорусских рублях со сроком погашения до 2050 (!) года включительно. Как и в случае с «Гомсельмашем», власти спасают БМЗ от полного банкротства. Оба предприятия, как и множество других госпредприятий, поддерживаются кредитами по льготным ставкам, то есть директивными, пониженные проценты которых компенсируются банкам из того же бюджета. Например, в прошлом году кредиты выдавались под ставку 8,75 процента годовых, но сами кредитополучатели возвращать долг будут под 2,75 процента. Остальные недостающие до рыночной ставки проценты вернут банкам опять за счет бюджета, точнее, за счет всех налогоплательщиков.

Тем временем на БМЗ бездумные руководители продолжают увольнять рабочих за гражданскую позицию. Международный профсоюз IndustriALL вступился за права уволенных работников. В случае, если руководство завода не восстановит на работе уволенных людей, профсоюз намерен обратиться к ключевым партнерам БМЗ, которые связаны с IndustriALL глобальными соглашениями. Вот так цивилизованный мир протягивает руку помощи белорусским рабочим.

Нельзя не сказать о Минском тракторном заводе. В 2020 году он произвел продукции почти на 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль МТЗ составила мизерные 6,9 млн рублей. Мизерные, если учесть, что суммарно долгосрочные и краткосрочные обязательства завода превысили 1,3 млрд рублей, при этом дебиторская задолженность превысила 1 млрд рублей. Заводу не платят многие покупатели. В 2020 году МТЗ вообще мог показать убытки, но предприятию помог все тот же указ №159 об особом списании курсовых разниц, позволив списывать их не по факту образования, а растягивая на два года. Непокрытый убыток МТЗ составил 27,9 млн рублей, и пока совершенно не ясно, за счет чего завод будет покрывать отрицательные курсовые разницы и отложенные убытки.

Учитывая накопленные задолженности, практически убыточными предприятиями остаются МАЗ, «Белшина» и многие другие. Если у предприятий и есть прибыль от реализации продукции, то она съедается убытками от финансовой и иной деятельности, накопленным непокрытым убытком прошлых лет.

Белорусский автомобильный завод (БЕЛАЗ) выпустил новые облигации на 100 млн долларов. Согласно проспекту эмиссии, размещение трехлетних ценных бумаг осуществлено путем закрытой продажи четырем банкам – «Беларусбанку», «Белагропромбанку», «БПССбербанку» и «БелВЭБу». Причем доходность облигаций на уровне 7 процентов, что для валютных долговых бумаг весьма высокий показатель. Гасить-то облигации придется эмитенту – БЕЛАЗу, у которого выручка за 2020 год обвалилась на 58 процентов. В 2018 году госкомпания продала продукции более чем на миллиард долларов, но по итогам 2019 года выручка составила 1,5 млрд рублей. Предприятие рассчитывает, что выручка 2021 года будет только 1,067 млрд рублей, прогноз по чистой прибыли составляет лишь 10 млн рублей.

Общеизвестно, что Банк развития, имеющий особый статус, использует эмиссию своих облигаций с целью привлечения бюджетных и внебюджетных средств для кредитования госпредприятий, в том числе и для директивных кредитов. Лимит этого кредитования правительство и Нацбанк постоянно увеличивают. На 2020 год он был поднят до 750 млн рублей. Прирост лимита директивного кредитования почти полностью был направлен на финансирование внутреннего лизинга, то есть на увеличение за счет лизинга платежной способности основных белорусских покупателей продукции МТЗ, «Гомсельмаша», МАЗа, а это в основном сельхозпредприятия, как компенсация сокращения экспортного спроса.

Согласно постановлению Совмина от 9 февраля 2021 года (№78), объем директивного кредитования в 2021 году предусмотрен в сумме 425 млн рублей. Причем «Беларусбанк» выделит 271,3 млн рублей, «Белагропромбанк» – 77,5 млн, Банк развития – 76,1 млн рублей. Не сомневаюсь, что эти цифры будут значительно перекрыты. Банк развития в текущем году сможет выпустить облигаций на 570 млн рублей. Таким образом, порочная практика финансовой поддержки государственных флагманов будет властями продолжена.

Проблема убыточных предприятий становится с каждым годом все острее. Сегодня их почти четверть. В 2020 году три укрупненных вида промышленного производства показали чистые убытки. В промышленности самые крупные чистые убытки за год показали деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (407,5 млн рублей). В 2019-м в этом секторе была чистая прибыль на сумму 238,7 млн рублей. Убытки деревообработчиков образовались за счет кратного роста потерь убыточных компаний – в 13 раз до 607,9 млн рублей. Также большие убытки по конечным финансам продемонстрировали производители неметаллических минеральных продуктов – 228,2 млн рублей. Годом ранее в отрасли фиксировалась чистая прибыль в объеме 101 млн рублей. Здесь также произошел кратный рост потерь убыточных предприятий – в 3,6 раза до 515,8 млн рублей. Валообразующие предприятия в данном случае – это «Белшина», три цементных завода в Гродненской и Могилевской областях, предприятия стекольной промышленности. С убытком 4,9 млн рублей предварительно закрыли 2020 год производители машин и оборудования. В 2019-м по отрасли отмечалась чистая прибыль в 501,3 млн рублей. Потери убыточных компаний в машиностроении выросли в 2,5 раза до 321,7 млн рублей.

Приведем слова Лукашенко на пресс-конференции для белорусских СМИ: «Закрыть эти предприятия? Избавиться от этого, оставить тех, кто выживет. Ну и что будет, куда пойдут тысячи людей МАЗа, БЕЛАЗа, «Гомсельмаша», других предприятий? Куда они пойдут? Им идти некуда! Поэтому у нас выхода нет, нам надо сохранить трудовые коллективы. А их сохранить можно, только сохранив эти предприятия». Нет спору, закрытие убыточных предприятий обернется проблемой для тысяч уволенных людей. Но и их содержание за счет госбюджета, то есть за счет всех нас, налогоплательщиков, ведет к не менее тяжелым последствиям. Многолетняя практика возмещения убытков ведущих госпредприятий породила экономическую модель, которая в конце концов приведет к краху всю белорусскую экономику. Получается, что белорусы выпускают трактора, самосвалы, сельхозтехнику и много еще чего – всем миром. Белорусские государственные предприятия, как уже давно подмечено, выполняют не экономическую функцию, а социальную: лишь бы не было безработицы. Рано или поздно, как в той известной сказке о Золушке, белорусские флагманы кареты превратятся в тыквы.

Подобная практика порождает иждивенческие настроения. Зачем работать эффективно, если убыточные или проблемные в финансовом отношении предприятия получают массу льгот, дотации, кредиты, которые не надо отдавать? Получается, что одни предприятия работают за счет других, более успешных, а последним в результате не достает средств на развитие своего производства. Практика, когда банки директивно кредитуют убыточные сельхозпредприятия, чтобы они купили сельхозтехнику у убыточного завода, создает антистимулы для эффективной работы. В нормальной рыночной экономике банки никогда не будут кредитовать убыточные предприятия. Доля проблемных, не обслуживаемых кредитов в белорусской экономике достигла критических 15 процентов и продолжает увеличиваться. Предпринимаемые властями замены руководителей предприятий, передачи предприятий на поруки тому же Банку развития, другим банкам проблемы не решают. В конце концов есть опыт решения подобных проблем в других странах. Чешская «Шкода» выпускала допотопные автомобили, после продажи предприятия немецкому «Фольксвагену» результаты налицо. В свое время МАЗ успешно сотрудничал с МАНом. Почему это сотрудничество не получило развития?

Вместо растрачивания народных денег почему не повысить пособие по безработице до минимальной зарплаты или минимального потребительского бюджета и не организовать переобучение высвободившихся работников на новые специальности? Это предложение давно висит в воздухе. Бесконечная поддержка финансово и экономически несостоятельных предприятий, которые выпускают неконкурентоспособную, не востребованную покупателями продукцию, – это дорога в никуда. В такой экономике еще десять лет «всем по пиццот» не будет.

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