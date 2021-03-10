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Медики назвали пять признаков, которые помогут вовремя остановить диабет

10.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали пять признаков, которые помогут вовремя остановить диабет

  • 10.03.2021, 10:19
  • 4,342
Медики назвали пять признаков, которые помогут вовремя остановить диабет

Важно не пропустить момент, в котором процесс можно обратить вспять.

Часто человек даже не подозревает, что у него развивается диабет. Лишь после обострения проблем со здоровьем он обращается за помощью к специалисту и выясняется, что нарушения вызваны развитием недуга. Как вовремя выявить заболевания и начать лечение? Об этом пишет u-news.com.ua.

Как известно, перед диабетом возникает состояние под названием преддиабет. Оно характеризуется рядом легких признаков, благодаря которым можно вовремя выявить развитие заболевания и начать терапию. Это обратимое состояние, потому его несложно распознать и остановить. Запоминайте симптомы и факторы риска.

Появилась беспричинная усталость, разбитость, вялость

Любой упадок сил может свидетельствовать вовсе не о переработке, а нарушениях в здоровье. Поэтому старайтесь быть внимательными к своему самочувствию, если вдруг заметили у себя подобные симптомы.

Часто возникает жажда

Этот признак еще не говорит об обезвоживании. Если вы пьете воду, но жажда быстро возвращается, стоит насторожиться. Она может быть вызвана развитием сахарного диабета, а потому следует как можно скорее пройти обследование.

Частые позывы к мочеиспусканию

Не секрет, что диабет представляет собой болезнь, связанную с нарушением обмена веществ и обильным выделением мочи. Так что частые позывы в туалете — еще один повод обратиться за консультацией к специалисту.

Проблемы со зрением и заживлением ран

Нарушение выработки инсулина и его неправильное использование организмом в результате приводит к серьезным проблемам со здоровьем. При чем большинство симптомов появляются внезапно. Среди таких — ухудшение зрения и потребность в длительном восстановлении после легких царапин или ранок.

Обязательно покажитесь эндокринологу, если заметили у себя указанные симптомы. Для профилактики и раннего обнаружения недуга врачи советуют после 40 лет регулярно сдавать анализ крови на сахар. Также можно пройти глюкозотолерантный тест, чтобы проверить скорость поступления глюкозы в ткани. А еще важно обращать внимание на факторы риска болезни.

С развитием сахарного диабета специалисты связывают следующие вещи:

Возраст старше 35 лет.

Наличие лишнего веса, ожирение.

Малоподвижный образ жизни.

Наследственная предрасположенность.

Нездоровое питание, а также быстры темп во время трапезы.

Регулярная подверженность стрессам.

Курение и злоупотребление алкоголем.

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