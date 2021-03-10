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Полный привод и столик для планерок — вот зачем этот директор купил «офис на колесах»
10.03.2021 11:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Машина для директора — это не всегда седан представительского класса. Многим нужен «офис на колесах» — микроавтобус. Например, директору «Форсетстрой» Ивану Чернякову, которому компания приобрела новый «директорский» Volkswagen Multivan. Мы познакомились с Иваном и узнали, как бус помогает в ведении бизнеса и на что опираться при выборе автомобиля для руководителя.
По стройкам и командировкам — на своем «офисе»
«Мы уже 17 лет работаем на строительном рынке — строим и реконструируем крупные объекты, в том числе промышленные. И Multivan был куплен для меня как "офис на колесах".
С самого утра я сажусь в машину и еду по строительным объектам: планерка на одном, втором и т.д. Конечно, можно ездить и на других автомобилях, но на бусе удобнее. Разложили чертежи не на капоте, как это бывает, а внутри буса на столике, сели вместе с прорабом, моим заместителем, главным инженером — и провели планерку».
На самом деле купленный Volkswagen Multivan помогает Ивану решать еще несколько задач. Одна из них — дальние командировки. Компания «Форсетстрой» сейчас открыла филиал в России, и микроавтобус подходит для комфортного перемещения менеджеров в командировки.
Еще одна задача Multivan — уже не по бизнесу, а для души: Иван Черняков — заядлый рыбак и охотник. «Вот буквально на этих выходных был на Браславских озерах. И скажу вам, что Multivan „валит“ вообще классно, как вездеход — проехали там, где на седане точно не пройдешь. Ну, и опять же, удобно внутри — кресла, столик. Их можно поворачивать по-разному, а задние сиденья раскладываются в спальное место».
Выйти из машины там, где хочешь
Иван выбрал топовую комплектацию Highline с максимальным набором опций — машина хоть и рабочая, но директорская, поэтому в ней должен быть комфорт. Еще не все опции им изучены, но из того, что уже пригодилось, герой называет удобно трансформируемые салон и столик, раздельный климат-контроль, ящики для обуви, а также раздвижные двери с двух сторон и полный привод.
«В комплектации есть все, что нужно — коробка-автомат, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, навигация, комфортная посадка. Я успел оценить раздвижные двери с двух сторон — очень удобно, когда можно зайти и сесть там, где удобно и где нет лужи. Ну, и полный привод: не страшно съехать и на проселочную дорогу, и где снегом замело, на стройку заехать. И выйти там, где тебе нужно, а не докуда смог добраться».
За пару недель Иван успел проехать 4,5 тысячи километров и доволен своим бусом:
«Ездить нужно на автомобиле, который нравится, ведь мне приходится проводить значительную часть жизни в машине. Честно сказать, я даже не выбирал среди других брендов — черный Multivan в версии Highline был как мечта. Выглядит — брутально, едет — отлично. Хоть это дизель, но и в большие морозы заводился в полоборота, и никакую „Арктику“ я не заливал. Расход — 12 литров, но для меня экономия не была особо важна — хотелось мощности и крутящего момента (199 л. с. и 450 Нм).
Бус устойчив на дороге: я его разгонял на трассе — нет никакой раскачки при большой скорости, дорогу держит четко. В общем, пока я доволен, как директорский автомобиль — это отличный вариант. Из того, что бы добавил — это подогрев руля. В морозы его не хватает, а я об этой опции при покупке не подумал. Ну и, возможно, добавил бы розетку для ноутбука, чтобы отдельно не докупать инвентарь».
Бус вместо внедорожника
На самом деле предназначение Volkswagen Multivan может быть настолько разнообразным, что Евгений Михонский, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей Volkswagen в Минске, даже затруднился выделить основной сегмент покупателей машин такого класса.
Сейчас в Беларуси максимальным спросом пользуются две версии — Comfortline и Highline. В них, как говорит Евгений Михонский, очень сбалансированная комплектация, а если что-то нужно дополнительно — всегда можно добавить нужные опции: «Кстати, совсем недавно дилеры Volkswagen получили выгодное ценообразование от завода на версию Comfortline на короткой базе — теперь наша модель стала еще доступнее».
Вот что нравится тем, кто выбирает все-таки бус, а не внедорожник:
Пандемия могла оставить белорусов без бусов
Несмотря на то что 2020 год в Беларуси был сложным для всех автодилеров, Volkswagen смог показать лучший результат среди других брендов в сегменте бизнесвенов — было продано 57 Volkswagen Multivan.
«В прошлом году мы столкнулись с серьезными проблемами из-за локдауна в Германии и во всем мире. Ведь наш Multivan собирается исключительно на главном заводе марки в Ганновере. Там из-за пандемии было остановлено производство, что стало настоящим испытанием для нас и наших клиентов», — добавляет Евгений.
Евгений Михонский с позитивом смотрит в 2021 год и надеется, что продажи Multivan будут выше уровня прошлого года. Пока нет предпосылок для глубокого локдауна в Европе, а значит, поставки новых автомобилей в Беларусь будут идти без сбоев.
Советы для тех, кому нужен бус
Евгений Михонский дал три совета компаниям, которые задумываются о приобретении микроавтобуса бизнес-класса:
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Машина для директора - это не всегда седан представительского класса. Многим нужен «офис на колесах» - микроавтобус. Например, директору «Форсетстрой» Ивану...
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