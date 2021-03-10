Полный привод и столик для планерок — вот зачем этот директор купил «офис на колесах»

Источник материала: ProBusiness



Иван Черняков. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Машина для директора — это не всегда седан представительского класса. Многим нужен «офис на колесах» — микроавтобус. Например, директору «Форсетстрой» Ивану Чернякову, которому компания приобрела новый «директорский» Volkswagen Multivan. Мы познакомились с Иваном и узнали, как бус помогает в ведении бизнеса и на что опираться при выборе автомобиля для руководителя.

По стройкам и командировкам — на своем «офисе»

«Мы уже 17 лет работаем на строительном рынке — строим и реконструируем крупные объекты, в том числе промышленные. И Multivan был куплен для меня как "офис на колесах".



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

С самого утра я сажусь в машину и еду по строительным объектам: планерка на одном, втором и т.д. Конечно, можно ездить и на других автомобилях, но на бусе удобнее. Разложили чертежи не на капоте, как это бывает, а внутри буса на столике, сели вместе с прорабом, моим заместителем, главным инженером — и провели планерку».

На самом деле купленный Volkswagen Multivan помогает Ивану решать еще несколько задач. Одна из них — дальние командировки. Компания «Форсетстрой» сейчас открыла филиал в России, и микроавтобус подходит для комфортного перемещения менеджеров в командировки.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Еще одна задача Multivan — уже не по бизнесу, а для души: Иван Черняков — заядлый рыбак и охотник. «Вот буквально на этих выходных был на Браславских озерах. И скажу вам, что Multivan „валит“ вообще классно, как вездеход — проехали там, где на седане точно не пройдешь. Ну, и опять же, удобно внутри — кресла, столик. Их можно поворачивать по-разному, а задние сиденья раскладываются в спальное место».

Выйти из машины там, где хочешь

Иван выбрал топовую комплектацию Highline с максимальным набором опций — машина хоть и рабочая, но директорская, поэтому в ней должен быть комфорт. Еще не все опции им изучены, но из того, что уже пригодилось, герой называет удобно трансформируемые салон и столик, раздельный климат-контроль, ящики для обуви, а также раздвижные двери с двух сторон и полный привод.

«В комплектации есть все, что нужно — коробка-автомат, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, навигация, комфортная посадка. Я успел оценить раздвижные двери с двух сторон — очень удобно, когда можно зайти и сесть там, где удобно и где нет лужи. Ну, и полный привод: не страшно съехать и на проселочную дорогу, и где снегом замело, на стройку заехать. И выйти там, где тебе нужно, а не докуда смог добраться».



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

За пару недель Иван успел проехать 4,5 тысячи километров и доволен своим бусом:

«Ездить нужно на автомобиле, который нравится, ведь мне приходится проводить значительную часть жизни в машине. Честно сказать, я даже не выбирал среди других брендов — черный Multivan в версии Highline был как мечта. Выглядит — брутально, едет — отлично. Хоть это дизель, но и в большие морозы заводился в полоборота, и никакую „Арктику“ я не заливал. Расход — 12 литров, но для меня экономия не была особо важна — хотелось мощности и крутящего момента (199 л. с. и 450 Нм).

Бус устойчив на дороге: я его разгонял на трассе — нет никакой раскачки при большой скорости, дорогу держит четко. В общем, пока я доволен, как директорский автомобиль — это отличный вариант. Из того, что бы добавил — это подогрев руля. В морозы его не хватает, а я об этой опции при покупке не подумал. Ну и, возможно, добавил бы розетку для ноутбука, чтобы отдельно не докупать инвентарь».



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Бус вместо внедорожника

На самом деле предназначение Volkswagen Multivan может быть настолько разнообразным, что Евгений Михонский, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей Volkswagen в Минске, даже затруднился выделить основной сегмент покупателей машин такого класса.

Евгений Михонский, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей Volkswagen в Минске

«Широта использования Multivan не имеет границ. Люди приходят с абсолютно разными запросами: кому-то нужен автомобиль для развертывания „офиса на колесах“, кому-то — для перевозок VIP-персон, кому-то — для путешествий и активного отдыха. Часто приходят большие семьи — смотрят Multivan как альтернативу 7-местным внедорожникам».

Сейчас в Беларуси максимальным спросом пользуются две версии — Comfortline и Highline. В них, как говорит Евгений Михонский, очень сбалансированная комплектация, а если что-то нужно дополнительно — всегда можно добавить нужные опции: «Кстати, совсем недавно дилеры Volkswagen получили выгодное ценообразование от завода на версию Comfortline на короткой базе — теперь наша модель стала еще доступнее».

Вот что нравится тем, кто выбирает все-таки бус, а не внедорожник:

Места хватит всем: и пассажирам, и чемоданам в багажном отсеке

Удобная система рельс для размещения сидений в салоне. Сиденья легко можно передвигать по всей длине салона, а два индивидуальных кресла вращаются на 360 градусов — и для этого сиденья не нужно доставать из рельсовых направляющих. Если нужно — задняя скамья раскладывается в двухспальное место

Есть столик, за которым можно работать или отдыхать

Высокая посадка за рулем

Широкий список ассистентов, которых обычно не бывает в сегменте бусов: ассистент противодействия боковому ветру, система автопарковки (в том числе с прицепом), система смены полосы движения и автостоп при выезде задним ходом, адаптивный круиз и т.д.

Пандемия могла оставить белорусов без бусов

Несмотря на то что 2020 год в Беларуси был сложным для всех автодилеров, Volkswagen смог показать лучший результат среди других брендов в сегменте бизнесвенов — было продано 57 Volkswagen Multivan.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

«В прошлом году мы столкнулись с серьезными проблемами из-за локдауна в Германии и во всем мире. Ведь наш Multivan собирается исключительно на главном заводе марки в Ганновере. Там из-за пандемии было остановлено производство, что стало настоящим испытанием для нас и наших клиентов», — добавляет Евгений.

Евгений Михонский с позитивом смотрит в 2021 год и надеется, что продажи Multivan будут выше уровня прошлого года. Пока нет предпосылок для глубокого локдауна в Европе, а значит, поставки новых автомобилей в Беларусь будут идти без сбоев.

Советы для тех, кому нужен бус

Евгений Михонский дал три совета компаниям, которые задумываются о приобретении микроавтобуса бизнес-класса:

Посмотрите автомобиль вживую. А еще лучше — прокатитесь и на себе почувствуйте, какой комфортной может быть поездка в бусе. Тем более, что скоро в Беларусь приедет специальный Multivan для тест-драйвов. Во время тест-драйва обязательно попробуйте автомобиль на дороге: проверьте динамику, управляемость, расход топлива, работу ассистентов. Изучите финансовые инструменты — например, у Volkswagen в Беларуси есть очень выгодные, даже уникальные варианты. Например, беспроцентный лизинг (рассрочка), предложения с минимальным авансом или максимальным сроком. Определите, какие опции в автомобиле действительно нужны вашему бизнесу. Потестируйте трансформацию салона, как передвигаются, вращаются сиденья, каким получается спальное место, удобно ли перемещаться в салоне автомобиля и т.д.

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