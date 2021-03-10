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Тихановская призвала Швейцарию нанести удар по отмыванию денег белорусскими чиновниками, а также по активам Лукашенко и его «кошельков»

10.03.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе своего визита в Швейцарию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд важных встреч с руководством этого альпийского государства.

Тихановская призвала Швейцарию нанести удар по отмыванию денег белорусскими чиновниками, а также по активам Лукашенко и его «кошельков»
Фото: @ParlCH

В частности, она подчеркнула важность того, чтобы Швейцария «начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии. В вопросе таких активов важна прозрачность», отмечает пресс-служба политика.

Кроме этого она Берн расследовать «возможность нахождения активов Лукашенко и его "кошельков" в стране, а также собрать информацию, заблокированы ли такие счета швейцарскими банками».

Тихановская призвала клиентов швейцарских банков «не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси».

 
 
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В ходе своего визита в Швейцарию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд важных встреч с руководством этого альпийского государства.
 
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