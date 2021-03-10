Лукашенко нашел для силовиков деньги

Силовым ведомствам разрешено оставлять себе деньги от сдачи вторичных материальных ресурсов. Это предусматривает указ №85.



Вторичные ресурсы / Фото носит иллюстративный характер

Как сказано в документе (подписан Александром Лукашенко и опубликован 10 марта на Национальном правовом портале), «в целях повышения эффективности использования внебюджетных средств в Вооруженных Силах и транспортных войсках, органах государственной безопасности, Следственном комитете, органах пограничной службы».

Указ предусматривает, что средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет, остаются в их распоряжении.

Кроме этого, согласно документу, средства, получаемые Министерством обороны, КГБ, территориальными органами государственной безопасности, Следственным комитетом, Государственным пограничным комитетом от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, после налогообложения остаются в их распоряжении.

Использование этих средств силовые ведомства будут согласовывать с Минфином.

При этом в указе оговорено, что средства, которые получат таким образом силовые ведомства, «остаются в их распоряжении и используются на приобретение и ремонт (модернизацию) вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы государственных органов, территориальных органов государственной безопасности, воинских частей».

Выступая в феврале на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что государство намерено и в дальнейшем материально поддерживать силовиков. «Мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что Беларусь не может направлять на финансирование обороны такие деньги как западные страны (Польша, Германия).

«Там печатают деньги за Атлантикой и привозят, и раздают им эти деньги. За счет этого процветает оборонка у них, а бременем это ложится на нас, потому что долларом пользуются в мире все. Мы не можем вкладывать такие деньги и не будем, потому что мы не собираемся ни на кого нападать. Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны», — заявил он.

В то же время, сравнивая материальные возможности Беларуси и западных стран, Лукашенко выразил уверенность в том, что «мы гораздо меньшими ресурсами сможем себя защитить».