Минская ГАИ показала, на какой машине ведет скрытый контроль

Источник материала: Onliner

Не так давно ГАИ Минской области рассказала о так называемом смешанном негласном контроле с помощью «гражданского» BMW GT. Такую работу на авто без ливреи, маячков и красных номеров практикуют по всей стране. Столица — не исключение. В Минске в качестве машины используют черный Geely Tugella.

Новенький Geely Tugella — один из тех, что в конце минувшего года поступили в распоряжение Минской ГАИ. На нем и отправились в рейд сотрудники. «Будем выявлять в потоке движения нарушителей, — приводит слова инспектора информагентство „Минск-Новости“. — Это может быть проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, игнорирование требований дорожных знаков и разметки, разговоры по мобильному во время движения, непропуск идущих по „зебре“, нарушения ПДД со стороны пешеходов и другое». Утверждается, задача такой работы — сработать на профилактику, предупредить несчастные случаи.





«Ехать на таком служебном авто одно удовольствие. И очень здорово, когда создаются комфортные условия для тех, кто несет службу и часами находится в движении, — пишет госиздание. — Но как остановить нарушителя правил, если на машине отсутствуют мигалки и специальная окраска? Все очень просто: достаточно подать звуковой сигнал и, поравнявшись с водителем, понятным жестом указать, что нужно принять вправо и остановиться. Так мы и поступили при виде Audi, за рулем которого ехал непристегнутый водитель». По его словам, он метров 300 отъехал от дома, забыл накинуть ремень. Итог встречи — устное замечание, профилактическая беседа.





«Водители, которых останавливаем за то или иное нарушение правил, удивляются, какие мы невидимки», — замечает сотрудник ГАИ. Еще один остановленный автомобиль — Subaru, водитель которого говорил по телефону в движении. Как он утверждает, сломались наушники, нужно было срочно поговорить по телефону по рабочим вопросам.





В финале рейда сотрудники остановили пешехода — пенсионерку с палочками в руках. Женщина переходила проезжую часть на пр. Любимова вне перехода. «Риск большой, если учесть, что движение транспорта здесь интенсивное, — говорится в заметке. — Но пожилому человеку очень нужно было попасть на остановочный пункт, хотя это небезопасно. Пришлось нарушительнице правил задержаться на минутку. „Клянусь больше так не делать“, — обещала она. Поверили на слово».



