Появился законопроект, запрещающий «индивидуальным адвокатам» защищать людей по уголовным и административным делам

Источник материала: Onliner

В Беларуси есть три вида организационной формы адвокатской деятельности: адвокатские бюро, юридические консультации и адвокаты, осуществляющие индивидуальную деятельность. В рамках законопроекта, текст которого появился в телеграм-канале «Мотолькопомоги» , запрет на помощь клиентам по уголовным и административным делам коснется индивидуалов. Но не факт, что этим ограничится.

Статья 33 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» сейчас начинается обязанностью адвоката, осуществляющего свою деятельность индивидуально, иметь помещение для работы.

В законопроекте отсылка к требованию помещения уходит во второй пункт. А первым становится такой:





— Есть специфика разных форм адвокатской формы деятельности, которая выражается в возможности оказывать определенное влияние на адвокатов. Бюро и индивидуальная практика позволяет в наименьшей степени влиять, — прокомментировал Onliner адвокат Дмитрий Лаевский. — Юрконсультация устроена чуть иначе. Я не хочу сказать, что адвокаты юрконсультаций в чем-то менее полезны. Наталье Мацкевич, с которой я защищаю Виктора Бабарико, статус работника юрконсультации не мешает выполнять свои обязанности. Но есть рычаги, которыми можно воспользоваться в отношении адвокатов юрконсультации.

Ранее Дмитрий Лаевский сообщил в Facebook, что отправил вопросы в Минюст, Республиканскую и Минскую коллегии адвокатов: «Сейчас в бюро и индивидуальной практике работает примерно 1/3 всех адвокатов страны. Если нам запретят практиковать по уголовным и административным делам или вовсе потребуют прекращения деятельности адвокатских бюро и индивидуальных практик, то это будет колоссальный удар по независимости профессии, откат назад в развитии адвокатуры и, безусловно, серьезное умаление возможностей граждан и организаций в получении юрпомощи».

— По моей информации, сегодня появился не конечный, а промежуточный проект изменений в закон. Я слышал, что изменения коснутся как индивидуалов, так и бюро. Что будет по факту, говорить пока сложно, жду ответов. Но важно, чтобы адвокаты сейчас выразили свое мнение. Пока эти изменения не идут на пользу независимости профессии, — уточнил Лаевский.